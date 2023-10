Los fondos bajistas mueven ficha en el sector energético: suben su apuesta contra Enagás y reducen la de Solaria

Este 2023 no está siendo un ejercicio positivo para las energéticas de la Bolsa española. Aunque con salvedades, el sector pierde un 3,4% en lo que va de año. Su comportamiento contrasta con el de los bancos, que suben un 22,6%. En este contexto, los fondos bajistas han movido ficha: han elevado su apuesta contra Enagás y reducido la de Solaria.

Enagás se ha convertido en el valor del Ibex 35 con más posiciones cortas abiertas. Cabe recordar que los bajistas tienen obligación de informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando una de sus posiciones sobrepasa el 0,1%, aunque el regulador no las hace públicas salvo que se supere el 0,5%.

Teniendo esto en cuenta, son cinco las firmas con posiciones cortas en el gestor del sistema gasista español: Exane AM, BlackRock, Millennium Internacional, el fondo de pensiones de Canadá y Citadel Advisors Europe. En total, suponen el 4,57% de su capital.

Mientras que los hedge funds han incrementado sus posiciones en Enagás, han aflojado el cerco sobre Solaria, que hasta antes de verano era el valor del selectivo más asediado por este tipo de fondos.

De la mano de BlackRock, AHL, Qube Research y Helikon Investments, en total, las posiciones cortas suponen el 3,51% del capital de la compañía dedicada a la energía solar que, gracias a la fuerte subida de las últimas sesiones -tras la presentación de sus resultados-, ha reducido su caída anual hasta 17,7%. Tampoco es ya el peor valor del selectivo en 2023.

BlackRock cubre así su inversión en Solaria. La gestora es su segundo principal accionista, al poseer un 4,46% de la misma, sólo por detrás de la familia Díaz Tejero que, a través de su vehículo DTL Corporation, cuenta con un 35% de la compañía, según recoge la CNMV.

La última empresa del Ibex 35 relacionada con la energía que cuenta con bajistas es Redeia. Millennium Capital tiene una posición corta sobre la antigua Red Eléctrica del 0,59%.

“El sector energético es históricamente uno de los que más volatilidad tiene y las posiciones cortas forman parte de ese contexto”, explica Darío García, analista de XTB.

“Más aún en la actualidad con los movimientos en los precios de las materias primas vinculadas -principalmente el gas natural- y también, en el caso español, al tener la influencia política de las medidas sobre estas compañías”, añade.

Constructoras y bancos

Más allá de las compañías relacionadas con la energía, otros sectores también están señalados por los bajistas: las constructoras y los bancos. En el primer caso, destaca las posiciones que los fondos bajistas tienen en el accionariado de Sacyr. De forma conjunta, GLG Partners, LMR Partners y Syquant Capital tienen posiciones cortas en la constructora presidida por Manuel Manrique equivalentes al 2,36% de su capital.

La otra constructora española con posiciones cortas es ACS. AKO Capital elevó en verano su apuesta bajista contra la empresa presidida por Florentino Pérez hasta el 1,3%. El fondo afloró esta posición en 2015 y desde entonces, aunque con variaciones en el porcentaje, la ha mantenido.

Por otro lado, son Sabadell y Bankinter las entidades del Ibex 35 con presencia bajista en su accionariado. Citadadel Advisor Europe tiene una posición abierta del 0,6% en el primero de los bancos mencionados.

Al mismo tiempo, el fondo de pensiones de Canadá y Point 72 Europe cuentan con posiciones cortas del 1,22% del capital de Bankinter. “Ambas entidades tienen de los mayores potenciales alcistas esperados por el consenso de analistas, y las posiciones cortas si bien son las más elevadas dentro del sector, no suponen una variable que destaque excepcionalmente por situarse fuera de los parámetros normales”, explica García.

Otras posiciones cortas

En total, son doce las compañías del Ibex 35 las que tienen presencia bajista en su accionariado. AKO Capital, Kintbury Capital y Fosse Capital tienen posiciones abiertas sobre Fluidra representativas del 2,32% del capital del fabricante de piscinas.

El fondo que asedia tanto a ACS como a Fluidra también apuesta contra la evolución de Grifols, aunque en ese caso, la posición corta es del 0,62%. Citadel Advisor es el único fondo bajista con presencia en Colonial (0,7%) y uno de los dos que apuestan contra Meliá. El otro es Otus Capital. En total, las posiciones cortas en la hotelera alcanzan el 1,15%.

Telefónica cierra la lista de valores del selectivo con presencia bajista en su accionariado. Hace sólo unos días que BlackRock elevó su porcentaje hasta el 0,6%. Como en el caso de Solaria, la gestora es a su vez uno de los mayores accionistas de la teleco al poseer casi un 5% de sus acciones.

A BlackRock se suma el fondo de pensiones de Canadá, con lo que las posiciones cortas suponen el 1,1% del capital de Telefónica.

Con Telefónica se termina la lista de compañías del Ibex 35 con posiciones bajistas, pero no del conjunto de la Bolsa española. De hecho, en el parqué nacional, la empresa más asediada por los hedge funds es Audax. Cuatro fondos bajistas -Linde Advisors, D.E. Show & Co, Syquant Capital, Polar AM y Citadel- tienen posiciones abiertas del 6,1% del capital de la renovable.

Además, Marshall Wace tiene una posición contra Línea Directa, del 0,9%, y Arrowstreet Capital contra PharmaMar, del 1%. Por el contrario, los bajistas han desaparecido de Ence, uno de los valores que en los últimos años ha sido señalado por este tipo de fondos.

