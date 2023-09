¿Deberíamos confiar en la recuperación que está mostrando Acciona Energía?

Las acciones de Acciona Energía lideran las alzas del selectivo español en los primeros compases de la sesión de hoy viernes, donde lo más probable es que en breve, y dados los elevados niveles de sobreventa existentes en los principales índices europeos, veamos al menos un intento de rebote.

La empresa de energías renovables está experimentando un año bastante complicado en bolsa, e incluso cotiza por debajo del precio al que salió al mercado. Este hecho ha provocado la reducción de sus previsiones, aunque si supera determinados filtros, el valor tiene cierto potencial alcista desde el punto de vista técnico.

El auge de las energías renovables ha perdido fuerza, evidenciado por la significativa caída que sus títulos han acumulado, perdiendo más del 25% en lo que va de año, si tenemos en cuenta su cotización actual.

Por técnico, observamos una clara formación de máximos y mínimos relativos decrecientes, una secuencia que se inició en agosto de 2022 cuando el valor cotizaba por encima incluso de los 43 euros por acción y que ha llevado a sus títulos cerca de un soporte clave.

A corto y medio plazo, se aprecia un intento claro de apoyo en los mínimos de febrero del mismo año, alrededor de los 25 euros, que de momento está sirviendo para detener su deterioro e iniciar un intento de recuperación.

Evolución de las acciones de Acciones Energía

Sin embargo, no debemos fiarnos demasiado, ya que, a pesar de la fase correctiva en la que se encuentra, los niveles de sobreventa no son excesivos, y además, la directriz bajista de medio plazo, que debe superar para dar su primera señal de compra en mucho tiempo, todavía queda a cierta distancia.

La primera señal positiva se presentará cuando logre superar la zona de los 27,20 euros, que constituye su primera resistencia horizontal intermedia. Pero la señal de compra no se materializará a menos que supere la directriz bajista que se extiende desde los máximos del pasado mes de abril y que actualmente pasa por los 28,30 euros.

Si finalmente esta zona de resistencia decreciente es superada, tendremos la posibilidad de considerar esta empresa de energías renovables como una opción para nuestra cartera. No obstante, mientras esto no ocurra, deberemos mantenernos al margen o mantener posiciones si ya estamos dentro, vigilando que no caiga en ningún caso por debajo de los 24,80 euros por acción, que son los mínimos de esta misma semana.

