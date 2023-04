Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El selectivo español seguirá peleando por recuperar los 9.200 puntos en base a cierres

Situación mixta la que estamos viendo en los mercados asiáticos con unas caídas en la Bolsa de Tokio del 1,69%, mientras que la Bolsa de Sídney está totalmente plana y las bolsas en China se encuentran cerradas por la festividad del día de los difuntos.

Por su parte, los futuros estadounidenses están también mixtos y extraordinariamente planos ya que tenemos al futuro del Dow Jones que baja un 0,01%, al del S&P 500 que sube un 0,01% y al del tecnológico Nasdaq 100 con una pérdida del 0,01%.

Bajadas que se están extendiendo a los futuros nocturnos europeos ya que vemos bajar un 0,12% al futuro del Dax alemán, mientras que el futuro del Euro Stoxx 50 se deja un 0,26%.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

Todo ello, nos deja un escenario de apertura con hueco bajista esperado en torno a los 9.171 puntos en el selectivo español lo que nos vuelve a dejar en predisposición de atacar la zona de los 9.200 puntos que habrá que intentar mantener hasta el cierre de la sesión.

Además, habrá que estar muy atentos a la agenda macro del día de la que cabe resaltar la publicación de los pedidos a fábrica en Alemania, la batería de datos del PMI de servicios y compuesto de las principales economías, la comparecencia de Tenreyro del BoE.

Desde Estados Unidos contaremos con el cambio de empleo no agrícola ADP, la balanza comercial, el PMI de servicios y compuesto, el índice ISM de empleo del sector no manufacturero, el PMI no manufacturero del ISM y los inventarios de petróleo.