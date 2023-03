Vuelve a salir el Sol para las acciones de Solaria

Las acciones de Solaria están reaccionando estupendamente bien a los resultados del ejercicio 2022 presentados ayer tras el cierre de la sesión. De hecho, la compañía comunicó unos resultados récord de 90 millones de euros.

Y es que a lo largo del año pasado, Solaria generó un total de 1,4 TWh, lo que supone un incremento del 63% respecto al año previo y que le han permitido facturar 167,3 millones de euros, un 51% más.

Así, la compañía vuelve a dejar patente que es la líder en cuanto a crecimiento en su sector y esto está permitiendo que en la sesión de hoy sea uno de los valores del selectivo español que más esté subiendo al revalorizarse más de un 3,5%.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

De esta manera, podemos decir que la corrección que veníamos viendo desde que el precio de las acciones de Solaria marcase máximos anuales en los 20,35 euros el pasado 18 de enero, ha llegado a su fin.

No obstante, habrá que tener cuidado con la reacción alcista ya que tenemos por delante varios retos. Además, también tenemos una posible recogida de beneficios que en la medida que no devuelva las ganancias de hoy no comprometería el suelo de la actual corrección.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches ProRealTime

Primero de todo tenemos el doble cero de los 18 euros. Sería tremendamente positivo que veamos en la sesión de hoy un cierre por encima de ellos.

Luego, tenemos que ver qué es lo que ocurre con la media móvil de medio plazo que en estos momentos está pasando por los 18,24 euros y posteriormente tenemos la zona de resistencias en los entornos de los 18,67 euros.

[La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy]

Y finalmente, tenemos otro doble cero en los 19 euros y que casi coindice con la media móvil de largo plazo tal y como podemos ver en el gráfico anterior.

En definitiva, tenemos un horizonte alcista por delante en la medida que ya no veamos mínimos intradiarios inferiores a los de la sesión precedente.

Sigue los temas que te interesan