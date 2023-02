Aviso a tener en cuenta en las acciones de IAG

Las acciones de IAG han dado un pequeño susto tras la apertura del mercado con una subida caída que casi ha alcanzado el 7% tras unos pocos primeros cambios de precio cruzados en la apertura.

Este tipo de movimientos, con un casi igual de rápido movimiento de recuperación suele corresponderse con la introducción de una orden equivocada.

Si eres minorista, tu bróker te bloquea la orden porque antes de lanzar la orden, en este caso de venta, verifica que tienes los títulos disponibles, pero en una mesa de contratación de una sociedad de valores o si eres gran cliente, ese tipo de filtros de seguridad se eliminan.

Por lo tanto, bien porque no se frena la orden de 1.000.000 títulos de venta a mercado porque no se verifica la previa disponibilidad de títulos o si éstos se tienen disponibles no se pide confirmación de la cantidad de los títulos a vender, finalmente, se genera lo que se conoce como fat finder.

El caso es que una venta de 100.000 títulos erróneamente cumplimentada con un cero de más hace que la orden realmente salga a mercado por un millón generando de esa manera una barrida en el mercado y la concatenación de órdenes de venta por activación de stops de pérdidas.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches ProRealTime

Es altamente posible que esto sea lo que ha acontecido hoy tras la apertura y que ha llevado a la suspensión cautelar de la contratación para celebrar una subasta de volatilidad.

Sin embargo, tal y como podemos ver en el gráfico anterior, el desplome de hoy nos ha dejado una importante reflexión o pregunta abierta: ¿Y si no ha sido un fat finder sino la salida de un fondo o gran inversor?

Esta pregunta tendrá una rápida respuesta. Tan solo debemos ver qué es lo que va a ocurrir con los mínimos intradiarios vistos hoy en los 1,77 euros.

Ese mínimo casi coincide con los mínimos del pasado 19 de enero cuando se marcaron los 1,771 euros y por lo tanto, va a ser la respuesta a nuestra pregunta.

Si vemos que se pierde, se abre un camino hacia el soporte de los 1,67 euros en donde tenemos la media móvil de medio plazo y que además coincide con la mitad de toda la subida desde los mínimos del pasado 30 de diciembre.

