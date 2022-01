Problemas para las acciones de Amadeus

Los precios de las acciones de Amadeus se están metiendo en un problema al chocarse con la resistencia del pasado mes de noviembre en sus máximos en los 64,54 euros. Esto provocó en la sesión de ayer una figura bajista que se asemeja bastante a un martillo invertido si no fuera por la existencia de un tramo de contratación por la parte inferior del cuerpo de la vela, pero que en definitiva está teniendo una continuidad correctiva en la sesión de hoy.

Esto significa que el valor se da por enterado de la zona de resistencias en torno a los niveles de 64,50 euros y, por lo tanto, habrá que prestar mucha atención a lo que vaya a ocurrir ahora con la zona de soportes.

El primer soporte nos lo encontramos en los 61,20 euros y se corresponde con los mínimos de la sesión del día de Reyes. Una sesión de bajo volumen, pero de importante rango de contratación ya que la gran mayoría de los valores abrieron con un importante hueco de apertura bajista que a lo largo de la sesión fue totalmente cerrado generando de esta manera un importante nivel de soporte a tener en cuenta.

Evolución de las acciones de Amadeus Eduardo Bolinches ProRealTime

Mientras que este nivel no se haya roto, podríamos estar hablando de un proceso de consolidación en la parte alta después de que el valor acumule una revalorización del 22% desde el pasado el lunes 20 de diciembre cuando arrancó la reacción alcista desde los 53,20 euros hasta los máximos intradiarios que vimos en la sesión de ayer en los 64,92 euros.

Sin embargo, perder este importante nivel de soporte y abriría la puerta a la continuidad de las correcciones hasta la zona los 60,44 euros en donde se encuentra el retroceso de Fibonacci de todo el impulso previo del 38,2%.

No hay ninguna corrección que se precie que no llegue a alcanzar dicho nivel de precios, por lo tanto estamos hablando de una caída de un 4% adicional a lo que está cayendo en el día de hoy si el valor no le da la vuelta a la vela que está dejando en el día de hoy.

Este nivel de soporte es bastante importante y además viene bien franqueado por la presencia de la media móvil de medio plazo que pasa a ligeramente por debajo de este nivel, concretamente por los 59,90 euros. Luego vendría la mitad de todo el impulso ascendente que se encuentra los 59,06 euros y, finalmente el retroceso por Fibonacci más importante, el del 61,8% de todo el impulso previo alcista y que se encuentra en los 57,68 euros.

Este último nivel de precios cuenta con el apoyo en la zona de 58,04 euros de la presencia de la media móvil de largo plazo, que por cierto está totalmente plana y que no debemos descartar en un entorno de correcciones generalizadas lideradas por la bolsa estadounidense lo que a su vez, de manera inequívoca, afectaría también a nuestra bolsa.

Sigue los temas que te interesan