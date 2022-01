Muy poca fuerza en las acciones de Cellnex tras las recientes caídas

Mucha debilidad la que estamos viendo en el comportamiento de Cellnex en lo que parece que terminará siendo un proceso correctivo en forma de ABC en el que el primer tramo correctivo ha sido de un 18,76% de caída en su precio.

Y es que en tan solo las siete primeras sesiones de este año, el valor caía sin freno hasta encontrar suelo en los 42 euros y comenzar desde ahí una reacción alcista.

Sin embargo, parece que esa reacción alcista tiene la intención de ser ridícula en proporción de precios, que no en tiempo, puesto que en tres sesiones solo ha podido cosechar una subida del 3,64% en el precio tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución del precio de Cellnex Eduardo Bolinches ProRealTime

La corrección del comienzo del año se ha llevado por delante el importante nivel de soporte que supone la presencia del retroceso por Fibonacci de todo el tramo ascendente que vemos desde los mínimos del pasado mes de marzo en los 36,35 euros hasta los máximos de agosto en los casi 62 euros.

Este nivel de precios se encuentra en los 46,12 e implicaría que el valor ha encontrado la confianza de nuevos inversores para enfentarse luego a lo realmente importante: la pauta de máximos decrecientes.

Mientras esto no ocurra, no debemos fiarnos del valor aunque también es cierto que todavía no debemos dar por muerta la reacción alcista que comenzase desde los mínimos del pasado lunes desde los 42 euros.

No obstante, no es precisamente positivo que el valor esté dejándose mucho más que lo que está bajando el selectivo español en la sesión de hoy, por lo que realmente yo no le daría mucho margen para dar la reacción por finiquitada. Quizás los mínimos de 42,39 euros.

Y es que si perdemos los 42 euros en las próximas sesiones se confirmaría la debilidad del valor y, con ello, la continuidad de la corrección en busca del siguiente nivel de soporte en los 40,61 euros a modo de clavo ardiendo en donde aferrarse para evitar la devolución de la totallidad de las subidas desde el pasado mes de marzo.

