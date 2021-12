El vencimiento del Ibex 35 de este viernes no está por la labor de romper los 8.400 puntos

Recién comenzada la semana que culminará con el vencimiento más importante del año y el selectivo español ya comienza a mostrar gran debilidad a la hora de atacar la resistencia de los 8.400 puntos.

Un mal augurio para todo lo que resta de semana porque además de ser un nivel que ofrece resistencia psicológica al ser doble cero, también lo es en el corto plazo al haber actuado como nivel de pivote y sobre todo, viendo la gran cantidad de opciones put colocadas con el precio de ejercicio justo en este nivel, también auguro que vamos a tener que luchar muy fuerte por romperlos.

El Ibex 35 va a tener que contar con algo más que ver máximos históricos en S&P 500 como aliciente externo para poder hacerse con ellos. Quizás pueda servir el que el Dax 40 también los consiga, pero a la vista del siguiente gráfico más vale que lo consigamos porque de lo contrario el selectivo español tiene camino libre para marcar nuevos mínimos respecto a los que vimos el viernes 3 de este mes.

Posiciones de las opciones de cara al vencimiento del próximo viernes Eduardo Bolinches

Tal y como se puede observar en el gráfico de barras anterior, tenemos una gran cantidad de opciones de venta (barras rojas) en los 8.400 puntos que ejercen de resistencia natural a todas las comentadas anteriormente.

También tenemos una cantidad de opciones de compra (barras verdes) concretamente en los 8.100 puntos. En ambos casos, las opciones superan ligeramente los 40.000 contratos y vienen protegidas de otros 24.000 contratos que intentarán perfilar el vencimiento de este mes de diciembre.

No obstante, todavía es pronto para desanimarse y pensar ya que no podremos con los 8.400 puntos porque realmente hasta que no comiencen seriamente los preparativos para el vencimiento el próximo miércoles no sabremos las verdaderas intenciones de ambos bandos.

Además, estamos toda la mañana peleando por los 8.400 puntos y eso es mucha presión para dicha resistencia hasta el miércoles. No obstante, 40.000 contratos de opciones son muchos contratos y ya sabemos el poder que tienen los inversores profesionales.

La parte positiva es que si conseguimos romper dicha zona, entonces no hay mucho muro que derribar hasta los 8.900 puntos. Insuficiente como para marcar nuevos máximos anuales, pero todavía nos quedarían 8 sesiones por delante para conseguirlo dentro de un rally de Navidad esperados por la gran mayoría de los inversores.

