La Fed cumple el guion y mantiene la incertidumbre sobre la retirada de los estímulos monetarios

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantiene inalterable su política monetaria un mes más. De esta manera, siguen adelante el tipo de interés oficial en el intervalo 0,00%-0,25% y las compras netas de activos a un ritmo mensual de 120.000 millones de dólares (80.000 millones en treasuries y 40.000 en deuda hipotecaria).

No obstante, esto no significa que no vaya a empezar el tapering este año, pero sí que se sigue mantieniendo el suspenso respecto de qué mes será el más oportuno para comenzar con la desescalada de estímulos monetarios y financieros.

Como demostraran las actas de la reunión de julio, ya entonces había una mayoría de gobernadores a favor de establecer un calendario de recorte de estímulos pero el anuncio se ha retrasado, que no cancelado.

La Reserva Federal se ha comprometido a utilizar toda su gama de herramientas para apoyar a la economía estadounidense en estos momentos difíciles, promoviendo así sus objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios.

Gracias a los avances en la vacunación y al fuerte apoyo de las políticas, los indicadores de actividad económica y empleo han seguido fortaleciéndose.

Principales argumentos

Por otro lado, los sectores más afectados por la pandemia han mejorado en los últimos meses, pero el aumento de los casos de Covid-19 ha frenado su recuperación. La inflación es elevada, reflejando en gran medida factores transitorios.

Las condiciones financieras generales siguen siendo acomodaticias, en parte como consecuencia de las medidas políticas de apoyo a la economía y del flujo de crédito a los hogares y las empresas estadounidenses.

En cualquier caso, la trayectoria de la economía sigue dependiendo del curso del virus. Es probable que los avances en la vacunación sigan reduciendo los efectos de la crisis de salud pública en la economía, pero los riesgos para las perspectivas financieras persisten.

La Reserva Federal pretende alcanzar el máximo de empleo y la inflación en la tasa del 2% a largo plazo. A la hora de evaluar la orientación adecuada de la política monetaria, el Comité de la Fed seguirá vigilando las implicaciones de la información entrante sobre las perspectivas económicas.

El organimso estará preparado para ajustar la orientación de la política monetaria según proceda si surgen riesgos que puedan impedir la consecución de los objetivos del Comité. En este sentido, se tendrá en cuenta una amplia gama de información, incluidas las lecturas sobre la salud pública, las condiciones del mercado laboral, las presiones de la inflación y las expectativas de inflación, y la evolución financiera e internacional.

Reacción de los mercados

En cuanto a indicadores macro, la Fed ve la inflación al 4,2% a finales de 2021, al 2,2% en 2022 y al 2,2% en 2023 En cuanto a la subyacente: 3,7%, 2,3% y 2,2%, respoectivamente.

Antes de la Fed, Wall Street subía un 1%, el euro/dólar cotizaba a 1,1725 y el oro a 1,775 dólares la onza. El crudo brent rondaba los 76 dólares el barril y el bitcoin los 43.000 dólares. La rentabilidad del bono a 10 años estadounidense estaba al 1,313%. Del mismo modo, Wall Street subía un 1,30.

Sigue los temas que te interesan