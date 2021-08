El Banco Santander se la juega con los 3,12 euros

Cuarta sesión de correcciones para las acciones del Banco Santander que han hecho que vuelva a cotizar por debajo de su media móvil de medio plazo en un movimiento correctivo que le ha llevado desde los máximos intradiarios del pasado lunes en los 3,31 euros hasta los precios actuales en 3,12.

Este nivel es importante porque representa la mitad de toda la subida conseguida desde finales del mes de abril en los 2,74 euros hasta los 3,50 un mes y medio después por lo que no parece ser muy preocupante en principio puesto que tan solo estamos hablando de una corrección desde el pasado viernes del 5,74% en comparación al 27,73% de la subida en primavera.

Sin embargo, el que haya perdido la media móvil de medio plazo de nuevo y que ahora pueda poner en peligro la pauta de mínimos crecientes que presenta el valor desde hace un mes es lo que le hace realmente preocupante tal y como podemos apreciar en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones del Banco Santander Eduardo Bolinches ProRealTime

Por lo tanto, toca estar atentos a lo que ocurra en la sesión de hoy porque las implicaciones de la pérdida de los 3,12 euros son bajistas y sus efectos al tratarse de un gran valor director del selectivo español puede hacernos que acabemos inclusive perdiendo el soporte de vital de los 8.830 puntos.

No obstante, dentro de todo lo malo podríamos decir que el siguiente soporte es fuerte al tratarse del 61,8% de todo el movimiento ascendente aunque no por ello estamos exentos del riesgo de ruptura, sobre todo si llegamos a ellos con niveles de lectura en la sobreventa no extremos.

