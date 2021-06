La consultora de Arbeloa y sus hermanos, MioGroup, cotizará en BME Growth

MioGroup, la consultora del exfutbolista Álvaro Arberola y sus dos hermanos, ha recibido este viernes el visto bueno para su incorporación a BME Growth. La firma se convertirá en la cuarta compañía en estrenarse en este mercado bursátil para pymes en lo que va de este 2021.

El precio de referencia para su estreno como cotizada se fijará en una oferta de suscripción de acciones que la cotizada prevé cerrar "en los próximos días". El importe unitario al que se coloquen sus nuevos títulos será el que se tome como punto de partida para su debut en BME Growth.

La compañía es, hasta la fecha, propiedad de las sociedades MIO Consulting y Nothing is More, dos sociedades controladas por los tres hermanos Arbeloa. En función de sus respectivos pesos en cada una de ellas, Yago controla de manera indirecta el 81,15% de la firma, Álvaro es dueño de un 12,5% y Raúl es titular de un 6,55%.

Crecimiento inorgánico

Esta próxima debutante en el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB) es una consultora de marketing online que en los últimos años ha crecido exponencialmente a base de adquisiciones. El objetivo de su estreno como cotizada es conseguir fondos para seguir expandiendo su perímetro de negocio

Desde BME se ha adelantado que Norgestión actuará como asesor registrado de la firma, mientras que las tareas de provisión de liquidez le han sido confiadas a GVC Gaesco Valores.