Dónde invertir en bolsa hoy: Correa, BBVA, Santander y Edreams Odigeo

El selectivo español salva con pocas pérdidas la sesión en la que ha llegado a perder los 9.100 puntos.

A pesar de ello, nos enfrentamos a la última sesión de la semana con el selectivo por debajo del soporte de los 9.145 puntos y por lo tanto en mínimos de la semana.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

1) Correa: Consolida por encima de los 5,60 euros por lo que mientras que no veamos cierres por debajo de ellos hay que pensar en los 6,05 euros como siguiente resistencia.

2) BBVA: Consigue cerrar por encima de los 5,25 euros por lo que debemos esperar a ver un segundo cierre por encima de dicho nivel que además será semanal para pensar en el siguiente objetivo de los 5,57 euros.

3) Banco Santander: Nuevos máximos anuales en los 3,50 euros que será el niel que tenemos que volver a conseguir para así poder pensar en que puede alcanzar los máximos del año 2020 en los 3,76 euros.

4) eDreams Odigeo: Impresionante la reacción alcista de este valor que ha subido un euro en tres sesiones y por lo tanto alcanzando nuestro objetivo de los 6,32 euros. No obstante, el valor puede subir todavía más puesto que no tiene referencias importantes hasta los 8,25 euros. Solo hay que vigilar que una supuesta recogida de beneficios no le haga perder los 5,60 euros.