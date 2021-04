Los resultados de Bankinter ponen en un aprieto el aspecto técnico de su gráfico

Problemas para las acciones de Bankinter que están bajando un 1,36% y son una de las tres empresas que más bajan en una sesión como la de hoy alcista solo superadas por las acciones del Banco Sabadell (-1,59%) y de PharmaMar (-2,86%) tras los resultados presentados antes de la apertura de la sesión de hoy en los que han anunciado un beneficio de 148 millones de euros en los primeros tres meses de este año, un 14% más que el mismo trimestre del año pasado.

Realmente, no podemos hablar de una caída fuerte como es obvio, pero sí de una caída que llega en un momento nada oportuno puesto que nos ha llevado a perder la media móvil de medio plazo que tiene el gráfico que podremos ver más abajo como una línea roja contínua.

Es por ello, que debemos estar muy atentos a lo que ocurra a lo largo de la sesión de hoy y de mañana porque de confirmarse dicha ruptura a la baja de esa media no será una buena señal.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches

No podemos pasar por alto que la sesión de hoy está siendo alcista de manera global y por lo tanto la posibilidad de que en la sesión de hoy asistamos a una reacción intradiaria que acabe por devolvernos por encima de los 5,60 euros es un escenario que no podemos dar por olvidado ni siquiera para la sesión de mañana de cierre de la semana, sobre todo mientras que no veamos que se pierden los mínimos del pasado 23 de marzo en los 5,43 euros.

Es esta última referencia la que debe mantenernos todavía pendientes de tomar una decisión en el valor.

Por lo tanto, toca estar pendientes para ver qué es lo que ocurre antes: o perdemos los 5,43 euros o recuperamos los 5,60.

Ante el primer escenario, nada nos frenará hasta el siguiente soporte que se encuentra en los 5,16 euros mientras que ante el segundo escenario deberíamos volver a pelear por reconquistar los 5,72 euros.