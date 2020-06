Europcar se dispara en bolsa por los rumores sobre el interés de Volkswagen

Las acciones de la compañía de alquiler de coches Europcar se dispararon este miércoles en la Bolsa de París por las informaciones sobre supuestas conversaciones para su compra por el gigante alemán del automóvil Volkswagen.



Los títulos de Europcar subieron más del 16% en los primeros minutos de cotización del mercado francés, hasta los 2,78 euros, frente a los 2,38 euros al cierre de la víspera.



A las 11.30 locales (9.30 GMT), la subida se había moderado al 8,57% hasta 2,584 euros. En menos de dos horas y media se había negociado más del 6% de su capital. De hecho, el grupo alemán es uno de los favoritos para los analistas dentro del sector de la automoción.

El papel de VW en Eurazeo



Detrás de esos movimientos están las informaciones, no confirmadas oficialmente por las partes, sobre conversaciones para la adquisición de la empresa por Volkswagen, que precisamente en 2006 había cedido Europcar a la sociedad de inversión Eurazeo, que sigue siendo ahora el accionista de referencia con casi el 30%.



Europcar no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se materialice esa operación: "No comentamos rumores de mercado", ha declarado a EFE una portavoz. De la misma manera, ha recordado que Eurazeo anunció a finales de noviembre que tenía intención de vender su participación y que la prospección de candidatos interesados se había quedado suspendida durante el confinamiento pero se ha reanudado con la desescalada. En ese contexto, "las muestras de interés son múltiples", ha señalado.



Europcar tiene una capitalización bursátil de 425 millones de euros y al finalizar el primer trimestre arrastraba una deuda de más de 1.000 millones.



A comienzos de mayo, presentó un plan de reducción de costos y de protección de su liquidez con un préstamo de 220 millones de euros con un aval del Estado francés del 90%; 67 millones en nuevas líneas de financiación garantizadas al 70% por el Estado español; y 20 millones adicionales garantizados por Eurazeo.