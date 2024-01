'El País' despide a Fernando Savater tras sus críticas a la cabecera del Grupo Prisa

El País ha despedido a Fernando Savater. El filósofo llevaba 47 años firmando ininterrumpidamente en las páginas del diario del Grupo Prisa, prácticamente desde su fundación. La razón de su salida han sido las críticas que ha realizado al medio en su último libro: Carne gobernada (Ariel) y que se han visto amplificadas en distintas entrevistas.

Fuentes de El País han declinado hacer comentarios a EL ESPAÑOL, aunque al parecer ha sido la propia directora del diario, Pepa Bueno, quien le ha comunicado que el diario prescindía desde este lunes de sus servicios. ¿El motivo? En la casa no han gustado los comentarios vertidos contra el medio.

Las relaciones entre Fernando Savater y la dirección de El País se encontraban bastante deterioradas desde hace meses. De hecho, la distancia ideológica entre las partes cada vez era mayor pese a que el filósofo firmaba cada sábado una columna en sus páginas.

Portavoz del peor Gobierno

En Carne gobernada Savater explica el viaje político realizado a lo largo de su vida. Según un extracto publicado por El Confidencial, Savater considera que “de ser progresista, de centro izquierda, con las virtudes y defectos propios, El País pasó a convertirse en portavoz del peor Gobierno de la democracia”.

Eso es lo que, a su juicio, "socavó" el prestigio del periódico que de ser "el diario de referencia pasó a convertirse en un risible epítome de la prensa al servicio de la política [...] pero poco a poco hemos. llegado a que el chiste sea El País y sus disparates sectarios", continúa.

Fernando Savater charla con EL ESPAÑOL en el despacho de su segunda casa, en Madrid. Javier Carbajal

Savater culmina su primera crítica al diario que ahora dirige Pepa Bueno señalando que "hoy ya casi nadie comparte esa plácida creencia progre porque con esa dieta exclusiva cojearás informativamente de un pie y probablemente de los dos".

Echa la vista atrás para destacar que “los primeros años mi periódico conservó su línea socialdemócrata habitual, apoyando a los socialistas -recuerden: ¡aquellos socialistas!-, desconfiando algo menos de lo debido de los neocomunistas y oponiéndose aunque sin demasiada acritud a los separatistas. Pero hubo un vuelco en el Partido Socialista y finalmente ocurrió lo peor que le ha pasado en toda su larga y polémica historia: se encontró sometido al liderazgo caudillista de Pedro Sánchez”, continúa explicando en su libro.

Para Savater "en la evidente decadencia de El País intervienen diversos factores. El primero de ellos es el mismo que ha roído al PSOE en sus mejores esencias: la colonización ideológica por parte del PSC, que es un elemento cancerígeno allí donde se implanta".

Y continúa: "Las opiniones del supuesto periódico global están dirigidas en las cuestiones nacionales por una cáfila particularmente estrecha: Jordi Amat, Jordi Gracia, Xavier Vidal-Folch, Josep Ramoneda et alii, cuyo primordial objetivo es demostrar que sólo los elementos más reaccionarios se oponen a los nacionalismos periféricos".

Invasión femenina

Pero va un paso más allá, al asegurar que otro de los elementos que "empeora este diario otrora prestigioso es una desafortunada invasión femenina".

Dice el filósofo que en "un momento como el actual, en que los mejores columnistas en todos los medios son mujeres y algunos ya casi no leemos otra cosa (Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, Irene González, Lupe Sánchez, Rebeca Argudo, Leyre Iglesias, etc., por no remontarnos al magisterio de Cayetana Álvarez de Toledo), en El País nos ha tocado el lote menos lucido: tanto las de casa como las importadas, salvo las honrosas y escasas excepciones de rigor, son tan sectarias y aburridas como los varones con quienes se codean. Así no hay manera de remontar el partido".

Sobre ese viaje ideológico del que habla en el libro, y en el que las críticas a su ya experiódico son sólo una parte, Savater explicaba en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL que él hace y dice lo que cree que hay que decir. "Mantengo mi libertad de expresión, escriba en El País o en cualquier otro sitio; y, por supuesto, a mí que me llamen facha me trae absolutamente sin cuidado", contestaba al ser preguntado por su voto a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2021.

Respecto a los últimos comicios generales, los del pasado julio, el escritor indicaba que "hubo una oportunidad perfectamente legítima y democrática para darle un buen varapalo a Sánchez y a sus adláteres, para cambiar el Gobierno y la dirección del país".

Sin embargo, lamentaba, "no se pudo hacer porque los partidarios de Sánchez, a pesar de todo lo que sabían de él, o quizás, por lo que sabían de él, lo votaron".

Savater, es uno de los pensadores más conocidos de la sociedad española. Profesor desde principios de los años 70 en distintas universidades, una de sus obras más conocidas, es Ética para Amador, un ensayo publicado en 1991 que trata sobre la ética, moral y filosofía de la vida a través de la historia.

