El grupo editorial alemán Axel Springer y OpenAI firman un acuerdo para “fortalecer” al periodismo con IA

El gigante alemán del negocio editorial, que tiene a su gran cabecera, el diario Bild, bajo un plan de recortes que implica numerosos despidos, se alía a la firma estadounidense OpenAI, empresa de inteligencia artificial que está detrás de ChatGPT.

Hay quien la ha llamado una “cooperación sorprendente”, según los términos de la revista mensual alemana dedicada a la informática CHIP. Pero, además de una sorpresa, ya es una realidad que la empresa estadounidense OpenAI, cuyo producto estrella es el modelo de inteligencia artificial ChatGPT, se ha aliado con el gran grupo editorial alemán Axel Springer.

La compañía alemana es un mastodonte de los medios de comunicación en Europa que emplea casi a 17.000 personas en todo el mundo. Mueve un volumen de negocio de casi 3.400 millones de euros, según datos de 2021 recogidos por el portal de estadística alemán Statista. Pertenecen a Axel Springer grandes nombres del periodismo alemán como el diario Bild, el periódico más leído de Alemania, el rotativo conservador Die Welt o publicaciones de origen estadounidense como son Business Insider o Politico.

[Sam Altman vuelve como CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT]

Esos medios de comunicación han formado parte del entrenamiento que ha seguido ChatGPT para poder ofrecer sus respuestas, aunque si se le pregunta al celebérrimo chat de OpenAI sobre cómo le han ayudado en su desarrollo los medios de Axel Springer se anda con evasivas. “No tengo capacidad de recordar mis interacciones específicas ni detalles sobre las fuentes individuales”, dice de sí mismo ChatGPT.

Puede que próximamente esa respuesta cambie. Porque el “partenariado” que firmaban hace unos días los responsables de Axel Springer y OpenAI va a poner aún más claramente a los medios del gigante alemán al servicio de ChatGPT. “Esta asociación con Axel Springer abrirá nuevas vías de acceso a contenidos informativos actualizados y de alta calidad a través de nuestras herramientas de inteligencia artificial”, ha dicho Brad Lightcap, director de operaciones de la firma tecnológica con sede en San Francisco, según recoge el comunicado que daba cuenta de la firma del compromiso entre OpenAI y Axel Springer.

De acuerdo con dicho anuncio, los contenidos de Axel Springer, incluidos los elaborados por los periodistas del Bild, Die Welt, Politico y Business Insider, servirán para que los usuarios de ChatGPT reciban “resúmenes de contenidos de noticias seleccionadas”, incluidos “contenidos que sean de pago”. Además, “las respuestas de ChatGPT a las solicitudes sus usuarios incluirán referencias y enlaces a los artículos completos para garantizar la transparencia y proporcionar a los usuarios más información”, se lee en el comunicado sobre el partenariado de ambas compañías.

Mathias Döpfner, CEO de Axel Springer, parecía anotarse un tanto al lograr que, como señalara el Süddeutsche Zeitung, periódico rival de sus grandes cabeceras: “ChatGTP ahora lee el Bild”. “Estamos encantados de haber impulsado esta asociación global entre Axel Springer y OpenAI”, decía Döpfner a cuenta del acuerdo. “Exploraremos las posibilidades del periodismo mejorado por la inteligencia artificial para llevar la calidad, la relevancia social y el modelo de negocio del periodismo al siguiente nivel”, abundaba el 'jefe supremo' de Axel Springer.

OpenAI se alió con Associated Press

Döpfner reivindicaba que esta cooperación era “la primera de este tipo” entre OpenAI y Axel Springer, aunque lo cierto es que la firma estadounidense ya había cerrado un acuerdo similar con la gran agencia de prensa de Estados Unidos, Associated Press (AP). En base a ese acuerdo OpenAI podría usar como herramienta de entrenamiento los contenidos del archivo de AP. Döpfner también va a poner los contenidos de sus grandes cabeceras al servicio del “entrenamiento de los modelos lingüísticos avanzados de OpenAI”, según han dado cuenta las dos empresas.

Estos días se ha pedido más transparencia a Döpfner, Lightcap y compañía por no haber dado muchos detalles concretos del acuerdo. El comunicado en que se informaba del “partenariado” entre OpenAI y Axel Springer apenas cuenta con tres párrafos que no suman ni 180 palabras y a los que hay que sumar las escuetas declaraciones de los responsables de ambas firmas. En ellas no se aclara qué suma de dinero ha puesto de acuerdo a ambas partes.

El Süddeutsche Zeitung, por su parte, ha dado cuenta en sus páginas dedicadas a los medios de comunicación que aún hay negociaciones en curso sobre asuntos como la presentación de OpenAI en sus productos de las informaciones con origen en Axel Springer.

Preguntada la versión de ChatGTP 3.5 – también hay una versión ChatGTP 4.0 – el producto estrella de OpenAI cuenta maravillas del acuerdo. “Podría ser un paso significativo en la integración de tecnologías avanzadas en el campo del periodismo. La colaboración entre empresas de medios de comunicación y desarrolladores de IA podría potencialmente mejorar la entrega de contenidos actuales y fiables a una audiencia más amplia”, expone la inteligencia artificial estadounidense sobre un acuerdo entre la empresa tecnológica que la ha puesto a funcionar y Axel Springer.

Plan de ahorro en el diario Bild

Entre los trabajadores del Bild, la mayor cabecera de Axel Springer y un periódico aún capaz de vender por encima de un millón de copias diarias en papel, puede que haya una opinión más matizada. Este verano, Döpfner hacía ver a sus empleados que el futuro está en la inteligencia artificial y en el abandono del papel para centrarse en los contenidos en línea. Esto va a implicar una “brutal” reforma, según ha reconocido el propio CEO de Axel Springer.

“Nos vamos a despedir de productos, proyectos y procesos que nunca volverán a tener éxito económico”, según se leía en un correo enviado a la plantilla del gran periódico de Alemania, un mensaje que tardó poco en trascender a otros medios de comunicación, como la revista económica Manager Magazin. Para los despidos, están señalados, entre otros, puestos de trabajo en el área de administración, producción, corrección y maquetación.

“Para seguir teniendo éxito económico, nuestro resultado en el negocio alemán de medios de comunicación debe mejorar en unos 100 millones de euros en los próximos tres años”, de acuerdo con las explicaciones que daba Döpfner este verano a los trabajadores del Bild. En ellas se intuía que la inteligencia artificial, junto a recortes y despidos, iba a jugar un papel cada vez más relevante en medios como el Bild. El reciente acuerdo encontrado con OpenAI permite ver, al menos, qué modelo de inteligencia artificial parecen priorizar Döpfner y compañía en las redacciones de Axel Springer.

Sigue los temas que te interesan