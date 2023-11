RTVE mantiene su tirón entre los jubilados pero pierde a los jóvenes: siete de cada diez no la sintonizan nunca

Radiotelevisión Española (RTVE) mantiene su tirón gracias a los más mayores: siete de cada 10 se declara espectador habitual de alguno de los canales del ente público (La 1, La 2, Canal 24 horas, Teledeporte y Clan TV). Por el contrario, los jóvenes de entre 16 y 34 años prefieren otras opciones: sólo tres de cada 10 la sintonizan habitualmente.

Además, los números de RTVE, en global, no mejoran: el porcentaje de ciudadanos que habitualmente sintonizaron algún canal perteneciente al ente público continúa en descenso desde 2018, cuando un 60% del público lo sintonizaba habitualmente. Hoy por hoy, lo hace el 54%, según consta en el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) referidos al segundo trimestre de 2023. Asimismo, el porcentaje de espectadores que habitualmente sintoniza los informativos de RTVE también ha descendido en estos cinco años: de un 41% al 36,5%.

Por franajas de edad, en consonancia, el 76,4% de los mayores de 65 años sintonizaba RTVE en 2018, seis puntos porcentuales más que en la actualidad, mientras que de los jóvenes de entre 25 y 34 años lo hacía el 47% (17 puntos más) y del grupo de 16-24 años lo hacía el 30,4% (10 puntos más).

[En el aire las oposiciones de RTVE: la AN declara "nulas" la experiencia mínima exigida y la ponderación de méritos]

En paralelo, la credibilidad de RTVE continúa en entredicho: el 20% de los encuestados afirma que no la encuentra “objetiva”, pero el 35% no está en acuerdo ni en desacuerdo con esa afirmación. En este aspecto, el ente público no sale tan mal parado ya que en años anteriores tenía poca credibilidad entre mayor número de ciudadanos.

Desde la llega al PSOE al Gobierno en 2018, RTVE no ha estado exenta de polémicas. La más sonada, la dimisión de su expresidente José Manuel Pérez Tornero, después de meses de discrepancias con el Consejo de Administración. Tornero, que fue nombrado en sustitución de Rosa María Mateo, afirmó en su carta de dimisión: "En el mismo instante en que yo tuviese indicios de que el proyecto que me habían encargado las Cortes no era viable, lo reconocería públicamente. Ha llegado ese momento". Desde entonces, Elena Sánchez Caballero ocupa la presidencia de forma interina, hasta que el Parlamento elija un nuevo titular en la presidencia de RTVE.

En 2022, cuando los telediarios de RTVE obtuvieron la peor cuota de pantalla de su historia, el Mundial de Fútbol de Qatar salvó al ente de volver a registrar mínimos históricos. Gracias a este evento futbolístico, La 1 obtuvo en 2022 un 9,1% de cuota. Según el informe de Barlovento Comunicación elaborado por Kantar, el Mundial aportó cinco décimas de punto en la ponderación anual. En 2023 no contará con esa ayuda.

