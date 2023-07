Miguel Ángel Mellado, director del Máster de El Español, premio 'Prensa y Poder' por su trayectoria ejemplar

El periodista Miguel Ángel Mellado ha resultado galardonado este viernes en los 'Premios Prensa y Poder' en reconocimiento de su "trayectoria periodística ejemplar". En la recogida del premio, Mellado ha recordado al auditorio que el foco de la profesión debe ponerse en "pensar por encima de todo en los 'clientes'", a los que se debe informar y "no aburrir".

El jurado ha concedido el galardón a Mellado por sus más de 40 años de carrera profesional, destacando su papel en El Mundo, como vicedirector de Pedro J. Ramírez y responsable de revistas y suplementos, y como director de Información de EL ESPAÑOL. En la actualidad, el periodista desarrolla también su labor como director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, que comenzará el próximo curso.

Mellado ha defendido que los periodistas deben pensar "por encima de todo en los 'clientes', los lectores, escuchantes o televidentes, y no en quienes ostentan el poder en cualquiera de las formas". En este sentido, ha agregado que es deber del profesional de la información obsesionarse con "no aburrir a los lectores y, por tanto, no aburrirse en su trabajo".

Además, ha destacado que en el periodismo, como en la política, es más importante hacerlo bien que decirlo bien. “Bien hecho es mejor que bien dicho”, afirmó Mellado citando a Benjamin Franklin.

Todas ellas son algunas de las claves para poner coto al mal periodismo que, en opinión de Mellado, tiene sus causas en la "exhibición ideológica de ciertos periodistas", "el ensimismamiento que se padece en la profesión" y "la debilidad económica de las empresas periodísticas", que las hace vulnerables a las presiones externas.

Gamarra o Garamendi, entre los intervinientes

El seminario 'Prensa y Poder', que dirige el periodista Graciano Palomo, se ha convertido en un cita obligada para políticos y periodistas antes de las vacaciones de verano. Se celebra en la Ciudad de la Educación San Gabriel, en Aranda de Duero (Burgos).

Este año han estado dedicadas a la Sanidad, la empresa y la política. Han intervenido, entre otros, Mariano Barbacid, Cuca Gamarra, Antonio Garamendi y Cándido Méndez.

Junto a Mellado, también han sido premiados Roque de las Heras, presidente del gran grupo educativo CEF/Udima, y Jorge Losada, director general de la televisión de Castilla y León.

Hoy viernes las jornadas las clausuró el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En su intervención ha afirmado que los derechos de la mujer no han retrocedido un ápice en su región y que si Feijoo le ofreciera ser ministro lo rechazaría, porque su vida política acabará en la región castellanoleonesa.



Máster de EL ESPAÑOL

El nuevo proyecto de Miguel Ángel Mellado arrancará el próximo mes de octubre. Se trata del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, que se desarrollará conjuntamente con la Universidad Camilo José Cela. El objetivo es ofrecer una formación de carácter práctico para que los jóvenes periodistas puedan tener las herramientas suficientes para dar el salto al mercado laboral. En la presentación del proyecto, Mellado declaró que volcaría en él "todo el conocimiento acumulado después de tantos años en la primera línea del Periodismo".

El Máster está dirigido a graduados universitarios, hayan cursado o no el grado de Periodismo. El curso comenzará en octubre de 2023 y finalizará en septiembre de 2024. Está concebido como un programa presencial, dividido en seis meses en el aula-taller de redacción (de octubre a marzo) y otros seis meses de prácticas remuneradas (de abril a septiembre) en el diario, trabajando codo con codo con profesionales de primer nivel de EL ESPAÑOL.

