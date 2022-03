Cruz Sánchez de Lara, galardonada como editora de Enclave ODS en unos Premios PR volcados con Ucrania

Cruz Sánchez de Lara Sorzano, vicepresidenta de EL ESPAÑOL ha recibido este miércoles un galardón a la 'Mejor Iniciativa en digital' por su labor al mando de la sección 'Enclave ODS' de este periódico en la XIX edición de ‘Los mejores de PR’.

Los premios organizados por prnoticias.com reconocen a los profesionales más destacados en sectores como la comunicación, el marketing, el periodismo, la salud y la política. En esta ocasión el evento ha entregado 19 galardones decididos por su comité editorial.

Durante su intervención, Cruz Sánchez de Lara, también abogada experta en Derechos Humanos, ha puesto en valor que “cuando se premia una iniciativa o un proyecto se está premiando a un equipo". Por esta razón ha dedicado el reconocimiento a todos los que sacan adelante 'Enclave' y al equipo al completo de EL ESPAÑOL. "Siempre he considerado que son el gran capital del periódico”, ha manifestado.

De la misma forma, la profesional, a la que la presentadora del evento ha definido como "el alma de EL ESPAÑOL" también ha querido tener unas palabras de recuerdo para Ucrania. "Quiero recordar que uno de los objetivos de desarrollo sostenible promueve la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Además, quiero mencionar también a Afganistán porque hace pocas horas que se ha conocido que las niñas seguirán sin volver al colegio".

En última instancia, la elegida por la revista Forbes como una de las 25 personas más influyentes de España en 2020, ha mostrado su entusiasmo por ser "la primera vez" que recogía un premio "como editora". Pero sobre todo por ser la primera ocasión en que se reconoce con un galardón la iniciativa que pretende dar voz a la sostenibilidad y los derechos humanos, 'Enclave ODS'.

'Los mejores PR' volcados con Ucrania

Desde el medio de comunicación anfitrión, prnoticias.com, se ha puesto en valor que durante casi dos décadas el evento ha premiado grandes propuestas y proyectos de todos los sectores, pero que en esta ocasión estas iniciativas han tenido lugar en un contexto excepcional "repleto de retos e innovación".

Uno de los factores que mantiene en vilo a la humanidad ha estado muy presente en el evento: el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ya al comienzo del acto, entre recibimientos y acomodamientos, el himno nacional del país presidido por Volodímir Zelenski ha ambientado la sala reservada para el evento en el Hotel Villa Magna.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de Iberdrola. Javier Carbajal

Sin embargo, este ha sido solo el primero de los muchos guiños al pueblo ucraniano que han tenido lugar durante la celebración de los galardones. Otro momento emotivo ha tenido lugar durante el discurso de Kiko Pascual, CEO de IndiePR, la agencia de comunicación premiada por ser 'La más Solidaria'.

Bandera ucraniana en mano, el equipo de la entidad ha subido al estrado y Pascual ha explicado que crearon la operación 'On board to hope' cuando les dijeron "que nadie iba a Ucrania". "Nos trajimos a casi 400 personas. No podíamos mirar para otro lado", contaba visiblemente emocionado.

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara en los Premios PR 2022. Javier Carbajal

El broche final también ha ido dedicado a esta contienda. La entrega de premios ha terminado con un galardón "muy especial" por el contexto en el que se reconoce esta labor. El premio a 'Mejor Líder Europeo del Año' se ha otorgado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Con innumerables menciones en los discursos y los diferentes detalles, tanto el medio de comunicación como los asistentes a los premios han mostrado su total respaldo a Ucrania.

19 galardonados: de Iván Redondo a Fernando Simón

El medio de comunicación dirigido por Pedro Aparicio también ha premiado en esta XIX edición el trabajo de compañías como Caixabank e Iberdrola; consultoras de comunicación como LLYC y Tinkle, y empresas audiovisuales como Netflix.

También han asistido como premiados el ex director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Iván Redondo, y el epidemiólogo Fernando Simón. Ellos han recibido los títulos a la 'Mejor Estrategia Comunicativa y Provocadora' y al 'Mejor Portavoz'.

Cruz Sánchez de Lara, Juan Abarca Cidón, Iván Redondo, Fernando Simón y Pedro J. Ramírez. Javier Carbajal

En su discurso, Redondo ha reflexionado sobre la comunicación y cómo esta "nos reúne a todos". "Todos creemos en la comunicación, pero el mensaje realmente ya está en la gente. Por eso, más que comunicar se trata de conectar", ha declarado, al mismo tiempo que reivindicaba como base del éxito "la humildad y el trabajo".

La labor durante la pandemia también ha sido reconocida. Equipos como el del Grupo Hospitalario Quirón han recibido el reconocimiento al 'Mejor Equipo de Comunicación y Marketing en Salud' y otros como los Hospitales HM se han llevado el premio a la 'Mejor Iniciativa en Salud' por 'The Abarca Price'.

