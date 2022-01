Carlos Herrera se prepara para liderar las mañanas de la radio en 2022 y destronar a Àngels Barceló

Carlos Herrera vuelve este lunes al ‘tajo’ tras las navidades. Han sido tres semanas en las que el locutor ha cogido fuerzas para afrontar el año entrante con un objetivo claro: liderar las mañanas de la radio en España. Una misión que se fijó cuando llegó a COPE allá por 2015 y que ahora tiene a tiro de piedra. De hecho, este 2022 podría ser el año del asalto al trono y desbancar así a Àngels Barceló y la Cadena SER, que son los históricos líderes.

Los últimos datos del Estudio General de Medios (EGM) dan esperanzas al equipo de 'Herrera en COPE'. La distancia entre el programa y su inmediato competidor, 'Hoy por Hoy', es la segunda más corta que ha vivido el locutor. En total, 180.000 oyentes separan ambos programas. Una distancia nunca antes registrada y que permite a los de COPE soñar con alcanzar antes de que acabe el año el liderazgo de las mañanas.

Existe confianza en que la tendencia alcista de Carlos Herrera se mantenga en los próximos meses. No hay que olvidar que durante el último año ha conseguido sumar 207.000 escuchantes respecto a un año antes. Un auge logrado, en buena medida, por la posición de crítica a la labor del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tendencia creciente

Igualmente en la COPE confían en que la Cadena SER siga sin dar con la tecla para que el 'Hoy por Hoy' vuelva a funcionar. En el último año, y según los datos del EGM, el programa de la emisora amarilla ha perdido 161.000 fieles. Una caída que ha sido aprovechada por Herrera para acercarse a una distancia que nunca antes se había visto.

La batalla por las mañanas de la radio es vital para las cadenas. Es en esa franja donde se mueve el grueso de la publicidad de lunes a viernes, y ostentar el liderato ayuda a cerrar mejores contratos. No sólo eso. El programa matinal suele ser el que produce el llamado ‘efecto arrastre’ para el resto de la programación.

Sea como sea, y aunque el liderazgo no llegue a corto plazo, no es una obsesión para los de COPE. Especialmente para los directivos de la calle Alfonso XII, en donde son conscientes de que Carlos Herrera podrá seguir engordando su nómina de oyentes en los próximos cursos. Le quedan todavía algo más de tres años y medio de contrato, y la progresión de Herrera desde que llegó ha sido la de sumar audiencia.

En su primer EGM al frente de 'Herrera en Cope', el locutor registraba 1.925.000 fieles. Sumaba 949.000 seguidores respecto a su antecesor, Ángel Expósito, que pasó a dirigir 'La Linterna', el programa nocturno de la emisora de los obispos.

Desde aquel entonces, la distancia del programa matinal de COPE respecto al de la SER se ha ido reduciendo. En la tercera ola de 2015, el 'Hoy por Hoy' de la SER lograba 3.037.000 escuchantes. El equipo lo capitaneaba Pepa Bueno, que estuvo luchando con Carlos Herrera hasta el 2019, cuando asumió los mandos Àngels Barceló.

La lucha ha ido haciéndose más encarnizada a medida que han ido pasando las oleadas. La distancia más corta se produjo en la primera ola de 2019: el programa de Pepa Bueno registraba 2.640.000 oyentes frente a los 2.490.000 que lograba 'Herrera en la Onda'.

Sin embargo, en la ola posterior la distancia volvió a irse hasta los 280.000 oyentes fruto de la subida de la emisora de Prisa y la caída de la COPE. Desde entonces, la tendencia se mantuvo hasta la llegada del 2021. Durante el pasado curso Carlos Herrera ha ido creciendo, mientras que Àngels Barceló en 'Hoy por hoy' ha vivido un cierto estancamiento y posterior caída.

¿Lo aprovechará Carlos Herrera? Esa es, al menos, su intención. Desde luego, en los cuarteles de la SER no estarán quietos y preparan ya la artillería pesada. ¿Cambios a corto plazo? No parece que los vaya a ver, pero no descarten que a medio plazo se produzcan nuevos movimientos.

