Àngels Barceló: el azote del independentismo y del Gobierno que Monasterio llamó "activista política"

"¿Usted es una moderadora o una activista política?", le preguntó Rocío Monasterio a Àngels Barceló en plena lucha dialéctica de la candidata de Vox con el resto de representantes políticos en el truncado debate del viernes en los estudios de la Cadena Ser. "No, yo soy una demócrata, y los demócratas lo que hacemos es escuchar las opiniones de todo el mundo", respondió la periodista.

Monasterio no sólo logró que Pablo Iglesias abandonara el debate radiofónico y que Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid) amenazaran con marchase, sino que además puso en tela de juicio la profesionalidad de Àngels Barceló y con ello consumó un nuevo ataque a la prensa y al periodismo del que la formación verde lleva meses haciendo gala.

Posteriormente en Más Vale Tarde de laSexta, Barceló explicó como ha vivido el momento y ha reivindicado su labor. "Ha sido imposible. El debate llegaba muy marcada por estas amenazas lamentables. Sabíamos que eso tenía que estar, pero al final se ha convertido en el eje central"

"Me parece respetable la decisión que ha tomado Iglesias de irse. Yo habría preferido, y lo he intentado hasta el final, que no se hubiera ido". ¿La razón? La periodista cree que "la manera de combatir ciertos discursos es usando argumentos y hablando", indicó.

La periodista cree que Monasterio fue "con la intención de dinamitar el debate". "Lo que pretendía es que yo la echara, y lo ha estado intentado todo el rato, pero consideraba que de momento no procedía porque no había proferido ninguna amenaza". Aun así, ha recordado lo que le ha dicho durante el encuentro: "Le dije que los demócratas nos distinguimos de ella porque escuchamos, respetamos a la gente, aunque no sus opiniones".

Azote del 'procés'

Àngels Barceló no es una recién llegada al mundo del periodismo. De hecho, se pueden decir muchas cosas de ella, pero no que es activista política. Durante toda su carrera ha debido soportar las críticas de partidos políticos -PP y PSOE- y de los independentistas, que no le perdonan que en su condición de catalana, sea una de las voces más críticas con el procés.

"El independentismo ya no tiene complejos, el blanqueo y la justificación de la violencia ya se hace sin ningún pudor. Se le vieron las costuras cuando la máxima responsable de la ANC justificó la violencia como el método más eficaz para que el procés tenga repercusión internacional. Gravísimas declaraciones que no fueron censuradas por nadie en el mundo independentista, ni por la periodista de TV3 por la que fue entrevistada".

"Como nos temíamos el independentismo espolea la violencia, al tiempo que se convierte en un movimiento autoritario que no permite la discrepancia y que niega la existencia de una sociedad plural con distintas opciones y maneras de entender la relación entre Cataluña de España. Con un Govern paralizado y dedicado solo a la propaganda el independentismo decide cuando hay o no hay clases, decide cuando se va al trabajo. Buscaban la transversalidad y se han convertido en un movimiento unilateral y autoritario”, dijo en noviembre de 2019.

Unas declaraciones que generaron una oleada de críticas en el mundo independentista y en periódicos abanderados del procés hacia la periodista. En el entorno indepe se presuponía mayor tolerancia de la presentadora, por su sensibilidad catalana y por su identificación con Cataluña. Tampoco esperaban apoyos explícitos, pero no un posicionamiento tan claro contra el independentismo.

Pero sus críticas no solo van hacia los independentistas, sino que también apuntan al propio Gobierno, algo sorprendente para una comunicadora que hace el prime time de la Ser, una cadena que se supone cercana al PSOE.

Líder de audiencia

"Este monumental lío tiene la explicación en la debilidad del propio Gobierno, que necesita en cada votación, y hasta el último momento, hacer cuentas para ver si le salen los apoyos. Ayer no debía confiar demasiado y se puso a negociar a todas bandas. Estábamos tan pendientes de si había negociación con los independentistas que se nos pasó que el Gobierno perseguía también los apoyos de Bildu".

"Aunque después de este episodio se hace difícil imaginar cuáles pueden ser las nuevas mayorías. Quién se va a fiar de un Gobierno que negocia una cosa y la contraria, que esconde los términos de los acuerdos, los anuncia cuando le conviene y los cambia después de firmarlos", dijo en mayo de 2020.

En septiembre de 2019, la Ser decidió situar a Àngels Barceló a la cabeza de Hoy por Hoy, su programa más importante, el de más audiencia y el que reporta los mayores ingresos publicitarios a la cadena. Un giro que dejó por primera vez desde 2012 -cuando Carles Francino era el responsable- a solo un presentador durante toda la mañana y en sustitución de Pepa Bueno y Toni Garrido.

Un periodo en el que la presentadora ha logrado mantener el liderazgo de las mañanas radiofónicas. Recibió un espacio con 2.872.000 fieles y en el último EGM de abril registró 3.055.000 seguidores, un crecimiento de 75.000 y un 2,5%. Y lo que es mejor, sigue manteniendo a raya a Carlos Herrera con una distancia de medio millón de oyentes.