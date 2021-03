Prisa aprueba un bonus para sus directivos sujeto a la venta de Santillana Latinoamérica

El Consejo de Administración del grupo Prisa aprobó en su última reunión de finales de febrero un nuevo bonus sujeto a la venta de Santillana en Latinoamérica, según ha podido confirmar Invertia con fuentes cercanas al máximo órgano de dirección del editor de El País y Cadena Ser.

Como ha podido saber este periódico, este es un incentivo que se enmarca dentro del proceso de puesta en valor de Santillana en Latinoamérica y está dirigido única y exclusivamente a los principales ejecutivos relacionados con la editora del grupo.

El bonus llega en un momento clave para Santillana, que según las fuentes consultadas ya ha comenzado su camino para escindirse del grupo Prisa como una sociedad independiente. Este spin-off tiene como objetivo poner en valor los activos de la editorial ante una eventual salida a bolsa o la entrada de un inversor estratégico.

Una operación impulsada personalmente por el nuevo presidente no ejecutivo de la compañía, Joseph Oughourlian, representante del fondo Amber Capital, que es dueño del 29,8% de Prisa. Un bonus que además abre la puerta a una futura venta o enajenación de parte de los activos de Santillana en Latinoamérica, tal como aconteció en España el año pasado.

El pasado 19 de octubre se acordó la venta de Santillana España a la finlandesa Sanoma por 465 millones de euros. El precio será satisfecho íntegramente en efectivo en la fecha de cierre de la operación, una vez descontada la deuda neta a 30 de junio de 2020 del negocio, estimada en 53 millones de euros.

Política de remuneraciones

En el caso del bonus, y pese a que el montante no ha trascendido, estas mismas fuentes indican que es simular al aprobado con anterioridad precisamente por la venta de Santillana en España.

Como también informó este diario, la Junta Extraordinaria de Accionistas del grupo Prisa convocada en diciembre incluyó una importante modificación en la política de remuneraciones de los consejeros de la compañía.

Según constaba en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la actualización de este documento incluyó un incentivo extraordinario ligado "al éxito de operaciones estratégicas clave para los intereses del Grupo" dirigido al consejero delegado, Manuel Mirat -junto con otros miembros de la alta dirección- consistente en una retribución variable, no consolidable y en metálico.

Estos objetivos estratégicos fueron la venta de Santillana y la refinanciación de la deuda. El importe máximo a abonar al consejero delegado en el marco de estos incentivos extraordinarios ascendería a un máximo de dos veces su retribución fija anual establecida en su contrato. El salario fijo de Mirat en 2019 fue de 506.000 euros, por lo que este incentivo podría alcanzar hasta un máximo de 1.012.000 euros.

No obstante, pese a que los objetivos estratégicos se han cumplido, la aprobación del bonus es una decisión que no se tomará formalmente hasta finales del año 2021. De hecho, la junta de diciembre solo dio su autorización para que el Consejo de Administración decidiera a su debido tiempo poner -o no- en marcha esta retribución. Una retribución que se activaría previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

ERE en Prisa Radio

La condicionalidad del bonus está ligada además a la evolución de la acción de la compañía frente a un conjunto de empresas comparables. De hecho, no tienen por qué necesariamente ser solo compañías españolas.

Respecto de la condicionalidad del nuevo bonus por la venta de Santillana en Latinoamérica, las condiciones son similares, aunque el detalle no se conocerá hasta que se publique el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de Prisa correspondiente a 2020.

Estos dos bonus se conocen mientras Prisa atraviesa por una compleja situación. En Prisa Noticias se ha puesto en marcha un plan de ajustes salariales y bajas incentivadas, mientras que en Prisa Radio se presentará un ERE a más de 100 personas para recortar costes por el impacto de la Covid.

Los ingresos de 2020 llegaron a 700,6 millones de euros, una caída del 27,4% básicamente por el impacto de la Covid en los ingresos de publicidad y de venta de ejemplares de la compañía.

El grupo Prisa ganó 89,7 millones de euros durante el año 2020. No obstante, los datos llaman a engaño ya que estas cuentas se lograron salvar gracias a que la compañía se computó 322,9 millones de operaciones en discontinuación.