La campaña de Carlos Herrera para votar en Cataluña que indigna a los 'indepes': "Debería estar en Somalia"

"Yo soy muy consciente y lo escribo en ABC del manojo de razones que desalientan del voto en las elecciones de este domingo en Cataluña. Hay tedio, hay hartazgo, hay agotamiento, hay una sociedad desplumada paso a paso por responsables gubernamentales, las circunstancias sociosanitarias tampoco son las ideales, magnífico".

"Pero, créanme ustedes, a pesar del desánimo del bloque constitucionalista, que yo creo que es mayoritario en la comunidad a pesar de las apariencias, lo que contrasta con la permanente excitación, hiperventilación del independentismo, que son cosas que ya sabemos, sabe usted y sé yo, a pesar de todo ello, usted votante catalán tiene que ser consciente de la trascendental importancia de estas elecciones".

"No le dé a esa gentuza la satisfacción de aparentar que son más porque no lo son, y vote para que todo el mundo sepa que usted sigue estando ahí, vote sencillamente para ser visible porque si no lo hace le van a convertir en un escombro, en su propia tierra porque se sienten legitimados y volverán a las andadas y además enfrente no va a haber un gobierno como el de 2017 que aplique la ley, habrá otra cosa".

Se puede decir más alto, pero no más claro. Carlos Herrera cerró la campaña catalana este viernes con un llamamiento urgente a la movilización del voto constitucionalista. En una columna de opinión en el diario ABC y en los micrófonos de COPE se ha vuelto a posicionar una vez más en contra del independentismo y sus gobernantes, que en palabras de Herrera solo han traído problemas para Cataluña.

Una semana en la que Herrera además ha entrevistado a todos los candidatos de los partidos constitucionalistas: PP, Ciudadanos y PSC. En este sentido, fue muy comentada su entrevista con Salvador Illa, que accedió a ser entrevistado por Cope, consciente de que sus oyentes pueden ser potenciales votantes.

Viaje a Somalia

Un posicionamiento que -como era de esperar- ha generado una rápida reacción e indignación de sectores independentistas en redes sociales. Incluso muchos de ellos proclaman soflamas indicando que Carlos Herrera ha pedido el voto para Salvador Illa y para el PSC, algo contrario a su histórico posicionamiento más cercano al Partido Popular.

En cualquier caso, tras las palabras de este viernes en pocos minutos la red se ha inundado de mensajes contrarios a Carlos Herrera recordándole su promesa de irse a Somalia. "Debería irse a Somalia", le recordaron perfiles vinculados al independentismo y a cuentas republicanas.

El presentador de Herrera en Cope aseguró en febrero del 2016 que un Gobierno de PSOE y Podemos haría que se fuese al país africano. "Con Errejón en Interior y con el niño de la Bescansa... No. Con la Bescansa en realidad, en Sanidad, etcétera, etcétera. Yo decía que era para pedir asilo en Somalia. La situación en este país africano es mucho más placentera, con sus playas y tal, que lo que nos espera en España", indicó en ese momento.

Y cada vez que Herrera carga contra el independentismo -que son muchas- sus detractores le recuerdan que se vaya a Somalia ya que efectivamente Podemos y PSOE gobiernan en coalición desde hace ya un año.

No obstante, y acoso en redes sociales mediante, lo que realmente le preocupa a los 'indepes' -y no solo a los acólitos de Twitter- es la verdadera influencia que Carlos Herrera pueda tener en la movilización del voto constitucionalista.

Audiencia de Cope

De hecho, este periódico ha confirmado que efectivamente la alarma es importante. Tal como ha indicado el propio Carlos Herrera, si los votantes de PSC, PP, Ciudadanos y Vox no van a las urnas, el independentismo tendrá una alfombra roja para seguir gobernado. Por el contrario, si se produce un movimiento como el de hace cuatro años, en diciembre de 2017, es posible que su triunfo pueda discutirse.

Herrera tiene gran influencia en el votante medio y, efectivamente, es un movilizador de masas conservadoras, lo que preocupa realmente a los 'indepes'. Cope llegó a los 3.240.000 oyentes en la tercera y última oleada del EGM del año 2020, lo que supuso un crecimiento de 20.000 seguidores desde abril.

Algo similar pasó con Carlos Herrera. El comunicador andaluz se quedó con 2.432.000 oyentes, un crecimiento de 203.00 fieles en un año que le dejó a medio millón de oyentes del liderazgo de Àngels Barceló en Cadena Ser.

Efecto Herrera

A favor del comunicador andaluz jugó su excelente posicionamiento en la guerra política, que se acentuó tras la llegada de la pandemia. Herrera cogió el espectro de centro derecha y se ha situado como el principal altavoz mediático de quienes critican el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y al independentismo.

La polarización de la audiencia se ha agrupado en dos grandes bloques: la izquierda con Cadena Ser como punta de lanza y la derecha con Cope como buque insignia. De hecho, Herrera se ha convertido en una suerte de aglutinador del constitucionalismo de cara a estas elecciones catalanas y Herrera en Cope en un termómetro del sentir de los ciudadanos catalanes que quieren acaban con el independentismo.

Por ello en esta campaña, preocupa mucho en partidos como ERC y Junts per Catalunya el 'efecto Herrera'. Veremos si este domingo realmente ejerce su influencia radiofónica y se mantiene una elevada participación constitucionalista. Los votantes tienen la palabra y el comunicador de Cope espera.