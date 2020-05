El Español se une al sistema de suscripción digital de Google

EL ESPAÑOL da un nuevo paso hacia el pago por contenidos. Este periódico -pionero en las suscripciones digitales en la prensa en España- incorpora desde esta semana la posibilidad de suscripción a través de Google (Suscríbete con Google). Esta funcionalidad ya es utilizada en medios como The Washington Post, The New York Times, Financial Times o The Telegraph.

Este sistema, que comienzan a emplear los periódicos más relevantes del mundo, facilita el registro y el pago en un sólo clic a través de la cuenta de Google de cualquier usuario. De esta manera, se hace más fácil el alta y la gestión de su suscripción.

Esta solución permite a los clientes usar su cuenta de Google y métodos de pago para suscribirse en la web y también ayuda a los usuarios a permanecer conectados, conservar el acceso a su contenido premium y encontrar ese contenido en los productos de Google.

Dicho de otra manera, los potenciales suscriptores pueden darse de alta en los medios asociados desde las búsquedas web, aumentando exponencialmente la facilidad, la comodidad y la rapidez de la suscripción.

"Estoy convencido de que la incorporación de EL ESPAÑOL e Invertia al proyecto "Suscríbete con Google" va a suponer un notable impulso a nuestra estrategia de captación de suscripciones", asegura el presidente y director de este periódico, Pedro J. Ramírez. "Se trata además de un nuevo paso en la cada vez más fructífera y estimulante colaboración que mantenemos con Google, con el objetivo común de impulsar un periodismo de calidad, destinado a satisfacer las necesidades de información de los lectores. Sólo el desarrollo y el buen uso de la tecnología nos permitirá combatir los abusos que se cometen a través de la tecnología. En esa tarea, Google es el mejor de nuestros aliados".

Pionero en el pago digital

"Nos alegra poder colaborar con EL ESPAÑOL con esta herramienta que no sólo beneficia a los usuarios, que pueden suscribirse más fácilmente y acceder a contenido de calidad, sino que también beneficia al propio medio", destaca Fuencisla Clemares, directora general de Google España y Portugal. "Este proyecto es un paso importante que permite a los editores de noticias evolucionar el modelo actual de negocio, generando nuevas fuentes de ingresos sostenibles más allá de la publicidad, algo clave para lograr la solidez financiera del propio medio."

EL ESPAÑOL fue pionero en el sistema de suscripción en España. Desde su nacimiento en 2015, sus suscriptores disfrutan de las ventajas de ser parte de este medio, accediendo a contenidos exclusivos sin publicidad, recibiendo en sus dispositivos móviles La Edición y boletines personalizados.

Los suscriptores de EL ESPAÑOL también participan en eventos y charlas pensados solo para ellos, además de tener acceso a concursos y regalos que semanalmente se van renovando gracias a la Zona Ñ. Desde marzo además pueden disfrutar de la mejor información financiera gracias a la oferta combinada con Invertia, el nuevo portal económico de este diario.

En estos momentos, la suscripción anual a EL ESPAÑOL puede conseguirse por 69 euros al año o 6,99 euros al mes. Estos días está activa una promoción de un euro para el primer mes.