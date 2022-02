Marc Rahola (OD Group) prevé una ocupación del 77% en el hotel Ocean Drive Madrid y ya prepara nuevas aperturas

Por accidente. Así es como Marc Rahola resume como en doce años creó el grupo OD que empezó con un hotel en Ibiza, pero que ahora también tiene residencias de lujo y hasta cultivan almendros. Todo ello tras su salida del imperio familiar Matutes. Años en los que ganó experiencia hotelera para llevarle ahora en solitario a abrir otro hotel en Madrid el próximo 25 de febrero: el Ocean Drive.

Tras varios meses de retraso por la pandemia, el CEO del grupo prevé que en su primer año “tengan ocupaciones medias del 77%”. Así lo reconoce en una entrevista en EL ESPAÑOL-Invertia a tan solo unos días del estreno de un hotel en el que ha invertido 35 millones de euros y se ubicará en el antiguo Real Cinema de la plaza de Ópera de Madrid. Una ubicación “privilegiada” para Marc Rahola al estar frente al Palacio Real.

El establecimiento hotelero contará con 72 habitaciones y suites; una terraza interior y exterior en la parte baja, restaurante con su terraza-jardín interior y zona coworking y un OD Sky Bar con piscina y solárium. También tendrá un parking propio.

Exteriores futuro Hotel Ocean Drive Madrid. OD Group

Aunque la gran apuesta de la cadena hotelera es la parte gastronómica a través de Mar Mía, liderada por Carlos Bosch. “Mar Mía aporta toda su experiencia gastronómica en todos los poros del hotel y durante todo el día”, detalla el sobrino de Abel Matutes.

En cuanto al precio, se moverá en una horquilla de entre 190 y 250 euros, por lo que no se atreve a calificar de lujo su establecimiento. “Tenemos dos ejemplos cerca de hoteles de lujo como el Madrid Edition de Marriott o el Four Seasons con 600 euros la noche. No me atrevería a hablar de esa franja de lujo. Lo que hacemos es un producto cuidado y queremos que sea value for money”, explica.

Tan cuidado como innovador. Entre las 72 habitaciones del hotel, “tenemos una córner suite con tocador de vinilos, un tirador de cerveza y además se pueden imprimir fotos que te hagas con el móvil”, explica Rahola. Eso quiere decir que te puedes, por ejemplo, imprimir un selfie desde la terraza con vistas al Teatro Real.

Fachada del futuro hotel Ocean Drive Madrid. OD Group.

Otra curiosidad es que la recepción está en el centro del hotel. “Detrás hay un biombo con espacio para hacer exposiciones, catas de vinos o para que venga un artista y dé clases a clientes y gente del barrio”, comenta.

Pero su ubicación no ha estado exenta de polémicas por el derribo del histórico Real Cinema, aunque la hotelera cumplía con los permisos. “Era un edificio abandonado hace nueve años. No tenía uso y preguntamos si se podía hacer y se podía. Hemos sido monitorizados al 100% y más por la polémica política”, defiende el CEO del grupo.

Nuevos proyectos

Pero OD Group tiene muchos otros proyectos en mente. A través de la parte hotelera gestionan cuatro hoteles en propiedad y otros en régimen de alquiler. De hecho, acaban de cerrar un hotel bajo la marca Ryans en Ibiza para abrir en 2023 con alquiler a 25 años.

Pero es en el extranjero donde más pondrán el foco, más concretamente en Londres. “En los próximos tres meses, esperamos empezar la construcción de un proyecto mixto de un hotel Ryans y de unas viviendas que serían apartamentos donde incluso habría vivienda social”, adelanta Rahola, quien no esconde que están "mirando más proyectos para poder hacer en Londres".

De hecho, la parte residencial del proyecto londinense la ejecutarán a través de unas de sus marcas inmobiliarias: ABC. Aunque el proyecto residencial por excelencia de OD Group es The White Angel, la marca que desarrolla los proyectos residenciales más exclusivos.

Acaba de abrir en Andorra el quinto de estos complejos de lujo con 200 viviendas de perfil vacacional que impulsarán y transformarán el nuevo concepto de turismo de alta gama.

Aunque el proyecto más curioso de todo el grupo es el del cultivo intensivo de almendra que comenzaron a desarrollar en 2012-2013 también por “accidente” y ya tiene 1.000 hectáreas plantadas. “Somos la cuarta y la quinta empresa de producción de almendras en Europa”, dice Rahola.

