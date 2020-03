Guerra entre aerolíneas y Gobierno por falta de ayudas y controles en los aeropuertos

La industria turística es la más afectada por el impacto del coronavirus y, dentro de esta, son las aerolíneas las que peor lo están pasando. A la cancelación masiva de vuelos o el ERTE anunciado por Air Europa se suma el desconcierto de todo el sector aéreo con el Gobierno por la falta de controles en los aeropuertos a los viajeros que proceden de otros países o de medidas de ayuda al sector.

Muchos países están tomando sus propias políticas para controlar a través de los aeropuertos la entrada de ciudadanos: desde cuarentenas en Chile hasta mediciones de temperatura en Italia, pasando por vetar la entrada de ciudadanos como en Israel. Algo que no ocurre en España. La única medida tomada es la prohibición de vuelos procedentes de Italia. Una especie de veto a medias para evitar la entrada de italianos que no impide la de otros turistas.

Pero, ¿por qué no se están tomando estas medidas preventivas? Desde Aena aseguran que los controles sanitarios no dependen de ellos, sino del Ministerio de Sanidad. Y este organismo se defiende basando su justificación en el criterio técnico de los epidemiólogos.

“La toma de temperatura no ha sido una medida eficaz en otros países como Italia porque no ha contenido el virus. Además, puede crear la falsa sensación de no tener el virus y, que cuando aparezcan los primeros síntomas, la persona no sea capaz de identificarlos”, reconocen desde el ministerio dirigido por Salvador Illa.

Para cualquier otro protocolo, Sanidad invita a visitar su web donde está toda la documentación oficial. Así, no parece que las autoridades vean riesgo en la falta de controles en los aeropuertos, especialmente en Madrid, y más teniendo en cuenta que la OMS ha declarado el brote del virus pandemia global.

La situación ha 'mosqueado' a gran parte del sector aéreo, que critica al Gobierno por dejar que sean las aerolíneas las que asuman la responsabilidad en un momento de crisis sanitaria. “No es normal que se cargue sobre las compañías aéreas porque no somos autoridades médicas”, explican fuentes del sector. Otros expertos consultados creen que se trata de una estrategia para evitar alarmar a la sociedad.

Sea cual sea, cabe recordar que en enero de 2020 (último dato actualizado) pasaron 16,9 millones de pasajeros por los 46 aeropuertos y dos helipuertos de la red de Aena. Una cifra muy preocupante a pesar de que los movimientos en marzo serán menores por las cancelaciones.

Controles en otros países

La falta de controles en España contrasta con las medidas de otros países. Chile ha impuesto la cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de España e Italia y Argentina ha seguido el mismo camino. Medida que desde el 6 de marzo ya aplica Israel con viajeros no israelíes que hayan permanecido durante los últimos 14 días en uno de los siguientes países: España, Francia, Alemania, Suiza, Austria o Italia.

Por su parte, Vietnam no expedirá temporalmente visados para la entrada de turistas de Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia y España.

Y el Centro Operativo de Rusia para la Lucha contra el Coronavirus ha recomendado al Gobierno y al Parlamento del país limitar "temporalmente" las conexiones aéreas con España, Italia, Francia y Alemania para contener la propagación del brote.

Así que dicho y hecho. La aerolínea rusa Aeroflot cancelará algunos vuelos a estos cuatro países desde este viernes 13 de marzo hasta el 30 de abril ante la expansión del brote de coronavirus. No es la única: Ethiopian Airlines ha suspendido su vuelo Madrid-Roma-Addis Abeba.

Noruega apoya a sus aerolíneas

Si las medidas en los aeropuertos brillan por su ausencia, los planes de choque para ayudar a las compañías a sobrellevar la crisis por el coronavirus también escasean. Algo aún más dramático teniendo en cuenta que Air Europa aplicará un ERE temporal y que Air Nostrum ha anunciado medidas de choque ante la caída "drástica" del tráfico aéreo con el fin de prepararse para "potenciales escenarios peores".

En este sentido, España también va por detrás de otro países como Noruega, donde su gobierno planea ayudar a las aerolíneas a obtener fondos que les permitan permanecer en funcionamiento mientras las reservas caen debido al brote de coronavirus.

De esta iniciativa se beneficiará Norwegian. La low cost cancelará unos 3.000 vuelos que debían ser operados entre mediados de marzo y mediados de junio, lo que representa el 15% del total para este periodo. Además, implementará suspensiones temporales de empleo a una parte "significativa de su plantilla".