El Gobierno limitará el número de provincias en las que un operador podrá recibir las ayudas al 5G rural

El Gobierno quiere que haya la "mayor competencia" posible entre operadores en la inminente convocatoria de ayudas para impulsar el despliegue del 5G en las zonas rurales financiando el equipamiento activo de la red. Por ello, ha decidido establecer un límite en el número de provincias en las que una misma compañía puede resultar beneficiaria de estas subvenciones.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una modificación de la orden de bases que regulará la concesión de alrededor de 500 millones de euros en ayudas en el marco del programa UNICO 5G Redes Activas.

La orden de bases se aprobó el pasado 21 de junio, pero el Ministerio ha decidido introducir, pocos días antes de la celebración de la primera convocatoria, una serie de medidas adicionales dirigidas a posibilitar "una más eficaz concurrencia competitiva por parte de una pluralidad de operadores".

Así, incide en que, en última instancia, se busca "garantizar una mayor competencia en el conjunto de las zonas de concurrencia en las que se otorgarán las ayudas" del programa UNICO 5G Redes Activas, que está financiado con los fondos Next Generation incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para lograr este objetivo se ha modificado el apartado 3 del artículo 23 de la Orden de Bases. En él, se definen cuáles son los criterios que se seguirán a la hora de adjudicar las ayudas a un operador u otro en cada una de las zonas de concurrencia identificadas.

Inicialmente las bases recogían que estos fondos se otorgarán a la propuesta mejor valorada, siempre que se haya alcanzado la puntuación mínima exigida, pudiendo otorgarse ayudas a más de un beneficiario en cada una de las zonas determinadas.

Sin embargo, la nueva redacción del artículo incluye también que en la convocatoria se podrá establecer asimismo "un límite en el número de provincias en las que un mismo operador puede resultar como primer beneficiario y las condiciones para su aplicación".

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i) y la secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz (d), durante una reunión con empresas del ámbito de la microelectrónica y los semiconductores. Javier Lizón Efe

Por otro lado, el Ministerio también informa de que este cambio en la orden de bases supone una modificación de la autorización que la Comisión Europea (CE) concedió el pasado 15 de junio al programa UNICO 5G Redes Activas, que requirió de unas largas y complicadas negociaciones entre el Gobierno español y Bruselas al tratarse de ayudas de estado.

Por ello, el pasado de 7 de septiembre el Ministerio dirigido por Nadia Calviño notificó esta modificación a la CE y aclara que, hasta que no reciba la declaración de conformidad o de no formulación de observaciones por parte de Bruselas, no podrá proceder a la concesión de las ayudas contempladas en la misma.

Convocatoria inminente

La puesta en marcha del programa para impulsar el despliegue del 5G en las zonas rurales del país a través de la financiación del equipamiento activo de la red es una medida largamente esperada por el sector español de las telecomunicaciones, que considera fundamentales estos fondos para acelerar el despliegue de la quinta generación de la telefonía móvil en la España vaciada.

Fuentes conocedoras han señalado a EL ESPAÑOL-Invertia que la primera convocatoria del programa UNICO 5G Redes Activas, que contará con un presupuesto de entre 450 y 500 millones de euros, se lanzará de forma "inminente".

El límite máximo de provincias no es el único aspecto relevante que incluye la orden de bases y que puede influir en el resultado de la convocatoria. Y es que los operadores que reciban las ayudas tendrán un plazo máximo de dos años para eliminar de las redes desplegadas con estas subvenciones todo aquel equipamiento suministrado por un proveedor que pase a ser considerado por el Gobierno de "alto riesgo" para la seguridad del país.

El texto hace referencia expresamente a la caja de herramientas de ciberseguridad impulsada desde Bruselas y a la lista de proveedores de alto riesgo. Y aunque el Gobierno todavía no ha incluido a ningún proveedor en dicha lista, en los últimos tiempos la Comisión Europea (CE) ha aumentado la presión a los Estados miembros para que otorguen esta calificación a proveedores chinos como Huawei o ZTE.

