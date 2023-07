Vaz reivindica el compromiso de Vodafone con la economía y la sociedad españolas

Mário Vaz, consejero delegado de Vodafone España, ha reivindicado el "compromiso" de la operadora de telecomunicaciones con la economía y la sociedad españolas frente a los rumores de venta de la compañía y ha destacado que su prioridad en este momento es que la empresa vuelva a registrar un crecimiento sostenible en nuestro país.

"Continuaremos muy comprometidos con la economía y la sociedad en España. Nosotros tenemos ganas de ganar y trabajaremos para que así ocurra", ha asegurado Vaz durante su participación DigitalES Summit 2023, su primera intervención pública desde que asumiera el cargo el pasado mes de abril.

Vaz se ha referido directamente en su intervención a los rumores de venta de la filial de Vodafone en España surgidos en los últimos meses, lo que para el nuevo consejero delegado es una prueba del valor de la filial española y de la relevancia que tiene en nuestro país.

"Aquí en España se preguntan si Vodafone será vendida. Yo no soy el dueño de Vodafone. Me encantaría, pero no lo soy. Quienes venden las empresas son los dueños. Lo resalto porque es una pregunta que siempre está ahí porque veis el valor de Vodafone España", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que la operadora es un "actor histórico" con 28 años de presencia en el país y más de 15 millones de clientes, que tiene una marca muy valiosa y una historia muy relevante en el mercado español de las telecomunicaciones.

Mário Vaz, consejero delegado de Vodafone España, durante su participación en DigitalES Summit. DigitalES

Por ejemplo, ha recordado que en todos estos años la compañía ha invertido más de 60.000 millones de euros en nuestro país y ha sido, y seguirá siendo, un motor de innovación. Además, ha puesto de relieve la calidad de sus infraestructuras fijas y móviles, así como el valor y el talento de sus trabajadores.

En este contexto, el directivo, que ejercicio durante más de 10 años como consejero delegado de Vodafone en Portugal, ha asegurado que ahora su prioridad y la de todo su equipo es conseguir que la operadora regrese a una senda de crecimiento sostenible en España.

Estructura de mercado

Por otro lado, Vaz también ha expresado su preocupación por la estructura de mercado "hipercompetitiva y extremadamente fragmentada" que existe en España y en Europa, lo que ha propiciado una dinámica destructiva de un sector clave, "erosionando los ingresos, los márgenes e impulsando la rentabilidad negativa de las operadoras".

En este contexto, ha incidido en la necesidad de configurar una estructura de mercado más sostenible desde el punto de escala y rentabilidad, ya que las decisiones que se tomen desde el punto de vista regulatorio y político tienen impacto, "no solamente en la competencia, sino también en la viabilidad de todo un sector y por añadidura del país a futuro".

Asimismo, Vaz también ha aludido durante su intervención al debate del 'fair share' y ha recordado que el 55% del tráfico que circula por las redes está generado por cinco grandes compañías tecnológicas que no tienen ninguna obligación de contribuir al desarrollo de las redes.

Por este motivo, cree que es "justo" solicitar que estas compañías ayuden a financiar los costes de despliegue de la conectividad a futuro. La gestión del tráfico de estas compañías tecnológicas por las redes de telecomunicaciones europeas tiene un coste anual entre 36.000 y 40.000 millones de euros para los operadores.

En cuanto al espectro radioeléctrico y su modelo impositivo, ha incidido en que es contraproducente que los operadores estén obligados a pagar elevadas cantidades por la subasta y las tasas, ya que les resta recursos para poder invertir en el despliegue de redes. No obstante, ha reconocido que se han producido mejoras en España este sentido en la última legislatura.

