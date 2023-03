Varias plataformas incumplen la obligación de detallar sus usuarios en la UE y Bruselas avisa: "Habrá consecuencias"

Nuevo frente abierto entre la Comisión Europea (CE) y las grandes plataformas digitales. Bruselas ha denunciado que varias compañías han incumplido con la nueva obligación que tienen desde el pasado mes de febrero de detallar el número de usuarios con los que cuentan dentro de la Unión Europea (UE), una decisión que ya ha advertido que traerá "consecuencias" para estas empresas.

La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor el pasado 16 de noviembre, obliga por primera vez a las plataformas digitales y buscadores de Internet a publicar su número de usuarios en la UE, excepto en el caso de las pequeñas compañías y microempresas. El objetivo es poder garantizar un mayor control de los riesgos sistémicos que una plataforma puede conllevar para la sociedad.

La fecha límite para dar a conocer este dato era el 17 de febrero y a partir de ahora tendrán que hacerlo al menos una vez cada seis meses. El propósito de este requisito es determinar qué compañías entrarían en la categoría de Plataformas Online Muy Grandes (VLOP por sus siglas en inglés) o Motores de Búsqueda Online Muy Grandes (VLOSE).

[La UE aprueba la ley que obligará a las plataformas a reforzar los controles sobre contenidos ilegales]

Estas empresas, que son aquellas que llegan a más del 10% de la población de la UE o tienen más de 45 millones de usuarios, estarán sujetas según la nueva regulación a obligaciones adicionales y más estrictas que para el resto, como realizar evaluaciones de riesgos y tomar las medias correspondientes para mitigarlos.

Pasado un mes desde que terminara el plazo para dar a conocer estas cifras, algunas de las grandes plataformas siguen sin cumplir con la nueva legislación. Bien porque no han dado los datos exigidos en su totalidad o porque únicamente se han limitado a comunicar si tienen más o menos de 45 millones de usuarios, sin aportar datos concretos.

Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, durante su participación en la conferencia anual del Servicio Legal de la Comisión Europea. Comisión Europea

"Lamento decir que hay algunas plataformas en línea que no han respetado sus obligaciones y no han proporcionado los números de usuario por completo o simplemente han declarado que no cumplen con los umbrales de designación", ha afirmado el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

Durante su participación en la conferencia anual del Servicio Legal de la Comisión Europea, Breton ha querido dejar claro a qué se refiere la DSA. "Cuando digo que las plataformas de usuarios tienen que publicar números de usuarios quiero decir NÚMEROS, no declaraciones genéricas", ha subrayado.

"Tomaremos medidas"

En este sentido, el comisario europeo también advirtió durante su intervención de las consecuencias que tendrán este tipo de actitudes: "No toleraremos tácticas dilatorias cuando se trata de hacer cumplir la DSA; tomaremos medidas y perseguiremos a las empresas que no hayan cumplido".

Un portavoz de la Comisión Europea ha detallado a EL ESPAÑOL-Invertia que con estas declaraciones Breton se refería a aquellas compañías que han publicado una estimación en la que afirman que están bien por debajo o bien por encima del umbral que asigna a una plataforma la categoría de VLOP / VLOSE.

Smartphone con las aplicaciones de Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram o TikTok, entre otras, en la pantalla junto a una taza de café. Unsplash / Europa Press

Ni Breton ni el portavoz dan nombres concretos de las empresas que han incumplido con esta obligación. Sin embargo, datos recopilados por Reuters y Politico hasta hace unos días muestran que empresas como Amazon, AliExpress, Apple o Pinterest se han limitado a decir que tenías más de 45 millones de usuarios, mientras que, por ejemplo, Ebay, Spotify y Booking.com únicamente han publicado que se encuentran por debajo de este umbral.

Sí que han dado por el contrario cifras exactas TikTok y Twitter (100,9 millones de usuarios medios en los últimos 45 días en ambos casos), Google (278,6 en Maps, 274,6 millones en Google Play, 332 millones en el buscador y 401,7 millones en YouTube), Microsoft (107 millones en Bing) o Meta Platforms (255 millones en Facebook o 250 millones en Instagram).

Análisis de los datos

Por otro lado, Breton también añadió que su equipo está analizando "con precisión y rapidez" los datos que han hecho públicos las distintas compañías para proceder a designar las plataformas y los buscadores "muy grandes" en las próximas semanas.

Fuentes de la CE recuerdan a EL ESPAÑOL-Invertia que aunque las compañías no publiquen sus datos de usuarios en la Unión Europea pueden ser calificados como VLPO a partir de los datos obtenidos por otras fuentes de información. Además, agrega que la DSA autoriza a la Comisión o al coordinador de servicios digitales a reclamar estos datos a las compañías "sin demoras indebidas".

[DSA: la ley de la UE que cuida los derechos online, pero que algunos expertos creen que promoverá la censura]

"La publicación de cifras reales sobre el número de usuarios es una importante obligación de transparencia con el fin de poder hacer seguimiento y garantizar una comprensión adecuada del nivel de riesgos sistémicos que una plataforma puede conllevar para la sociedad. 10 millones, 43 millones o 130 millones de usuarios no es lo mismo en términos de riesgo para la sociedad", inciden.

La DSA obliga a las plataformas digitales a reforzar los controles sobre los contenidos y productos que intercambian sus usuarios, por ejemplo falsificaciones o estafas, contenidos ilegales como la pornografía infantil o la incitación al odio, pero también campañas de desinformación y fake news.

La nueva ley busca consagrar un principio básico: lo que es ilegal en el mundo físico debe ser también ilegal en el mundo online. Por ello, se aplica a todas las plataformas y motores de búsqueda, pero establece exigencias más estrictas para las más grandes. En caso de incumplimiento, los gigantes tecnológicos se enfrentan a multas que podrían llegar al 6% de su volumen de negocios total el año anterior.

Sigue los temas que te interesan