Los cinco motivos que llevaron al consejo de Twitter a aceptar la oferta de Elon Musk en sólo un fin de semana

Del rechazo al acuerdo en poco más de 48 horas. Un fin de semana le ha bastado a Elon Musk para lograr que el consejo de administración de Twitter acepte la oferta de compra de 44.000 millones de dólares (unos 41.250 millones de euros al tipo de cambio actual) a la que hasta entonces se había opuesto e, incluso, había intentado frenar.

Pero ¿qué ha podido ocurrir para que el consejo de administración de la red social cambiara de opinión de forma tan repentina sobre la oferta presentada del hombre más rico del mundo? ¿Qué ha llevado al máximo órgano rector de la empresa a aceptarla sin buscar una mejora del precio propuesto de 54,2 dólares por acción?

Los analistas apuntan a varias razones, que se podrían resumir en cinco: la falta de interés de otros posibles compradores, el apoyo del cofundador Jack Dorsey a la oferta, un consejo poco alienado con los intereses de la compañía, el golpe en la mesa dado por Musk al confirmar que contaba con la financiación suficiente para la operación y las perspectivas futuras para el sector y la propia empresa.

Sin alternativas y con financiación

El principal motivo que estaría detrás del cambio de opinión del consejo es, según los expertos, la ausencia de ofertas alternativas a la de Elon Musk. "Todo se redujo a que no surgieron otros compradores o caballeros blancos en el proceso", ha señalado el analista de Wedbush, Dan Ives, en una nota recogida por la CNN.

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Darío García, analista de XTB, coincide en que es posible que la falta de candidatos alternativos a Elon Musk con una oferta mejor para intentar retrasar o incluso evitar la compra de la red social por parte del multimillonario esté entre las razones de este cambio de opinión.

"Es probable que en el análisis del mercado que haya hecho el consejo para valorar la posibilidad de que haya otras opciones mejores que las de Elon Musk no haya habido ninguna propuesta, que nadie se haya atrevido a competir en precio con la persona que es actualmente la más rica del mundo", detalla.

De esta manera, de nada ha servido el anuncio de la compañía hace un par de semanas de activar el mecanismo conocido como 'píldora envenenada', que permite a los accionistas de una empresa comprar acciones de la compañía con descuento si un inversor supera el 15% del capital "en una transacción no aprobada por el consejo".

Elon Musk

La primera señal que llevó a pensar que la oferta de Musk tenía posibilidades de éxito fue cuando el consejero delegado de Tesla comunicó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) que tenía ya garantizados los recursos para comprar Twitter tras un acuerdo con varias entidades financieras.

"El consejo de administración de Twitter se vio con la espalda contra la pared después de que Musk detallara la semana pasada su plan de financiación de 46.500 millones de dólares (unos 43.650 millones de euros) para poder firmar el acuerdo de compra de Twitter", incide Ives.

Jack Dorsey y un consejo poco alineado

Otro de los motivos que, según García, está detrás de este cambio es la propia composición del consejo de administración. Así, apunta que el haber expuesto públicamente "la poca alineación" de los intereses personales de los consejeros, excluyendo a Jack Dorsey, con los de la empresa ha provocado que esta operación salga adelante.

El analista de XTB recuerda que salvo Dorsey, que tiene algo menos de un 3% del capital de Twitter, el resto de miembros del consejo de administración apenas llega al 0,15%. Incluso apunta que uno de los consejeros no tiene ni una sola acción de la red social.

Esta particularidad, en la que ha hecho hincapié el propio Musk, desmuestra que no está garantizada una alineación de intereses y, si esta no existe, no puede haber una gestión óptima de la compañía. "Este es el patrón histórico de un inversor que vela por la evolución positiva de la empresa", incide el analista de XTB.

"Sólo entre Musk y Dorsey suman más de un 10% del capital de Twitter, por lo que tienen ganado no sólo el voto de la opinión publica a la hora de demandar esto, sino que dejan expuestos y con las faldas levantadas al resto del consejo ante la evidencia de que no están haciendo una gestión correcta. Ni siquiera tienen los intereses en la misma dirección", apunta García.

El cofundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey.

En este sentido, ha sido clave el respaldo de Dorsey a la oferta de Musk. El cofundador y ex consejero delegado de Twitter ha asegurado este martes en su cuenta en la red social que aceptar la propuesta del multimillonario empresario es la "única solución" en la que confía para sacar a la compañía "de esta situación imposible".

Así, ha señalado que el objetivo de Elon de crear una plataforma que sea "de máxima confianza y ampliamente inclusiva" es el correcto. Unos valores que, en su opinión, comparte el actual consejero delegado de Twitter, Parag Agarwal, y por los que le eligió para sucederle el pasado noviembre. "Este es camino correcto... lo creo con todo mi corazón", ha afirmado.

Perspectivas futuras

A todos estos motivos, Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos eToro, añade otro más: las complicadas perspectivas futuras tanto de la propia compañía como del conjunto del sector de las redes sociales.

"Una capitulación tan rápida por parte del consejo de administración de Twitter para una oferta de 54 dólares por acción, un 30% por debajo del precio máximo del año pasado, probablemente refleje las duras perspectivas del sector de las redes sociales y el impacto apenas gradual del cambio de rumbo del consejero delegado Parag Agrawal", remarca.

Sigue los temas que te interesan