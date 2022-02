Cellnex ingresa un 58% más en 2021, pero pierde 351 millones por el "intenso" proceso de adquisiciones

Cellnex ha cerrado 2021 con unas pérdidas netas de 351 millones de euros, lo que supone un 2,6 más que los 135 millones de euros que perdió en 2020, debido al "intenso proceso" de adquisiciones que está llevando a cabo la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones. De hecho, otras magnitudes financieras de la compañía muestran un sólido crecimiento, como son los ingresos (+58%) y el Ebitda (+63%).

En un comunicado, la empresa recuerda que en 2021 cerró operaciones de crecimiento en Francia (Hivory), Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia y Suecia (CK Hutchison), Polonia (Play y Polkomtel Infrastruktura) y Países Bajos (emplazamientos de TMobile NL) con una inversión asociada de 18.800 millones de euros

Además, el resultado neto también incluye dos impactos de carácter extraordinario y no recurrentes: el plan voluntario de prejubilaciones acordado en diciembre en las filiales de Cellnex España para el período 2022-2025 (80 millones de euros) y el incremento del 19% al 25% en 2023 del impuesto de sociedades en Reino Unido (impacto de aproximadamente 100 millones de euros correspondientes a la actualización de los impuestos diferidos).

Por su parte, los ingresos de Cellnex alcanzaron el pasado ejercicio los 2.536 millones de euros, un 58% más que los 1.608 millones de euros de 2020, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado se incrementó un 63%, hasta los 1.921 millones de euros.

Por su parte, el flujo de caja libre y recurrente apalancado de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones alcanzó los 981 millones de euros, lo que supone un 60,8% más.

En cuanto a la deuda neta, la compañía informa de que a 30 de diciembre alcanzaba los 11.919 millones de euros, lo que supone 2,4 veces más que los 4.900 millones a cierre de 2020. El 87% de la deuda dispuesta está referenciada a tipo fijo.

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex, ha destacado que tanto el vector orgánico como el inorgánico han sido "los impulsores del crecimiento". En concreto, destaca que en términos orgánicos el crecimiento ha sido de en torno al 6,2%, lo que "muestra la fortaleza del negocio", mientras que las adquisiciones realizadas seguirán teniendo un "efecto arrastre" importante en 2022, cuando varias de estas operaciones se consoliden ya a ejercicio completo.

Por otro lado, Cellnex también informa de que ha llegado a un acuerdo con la operadora británica BT para ampliar su actual contrato marco de prestación de servicios (MSSA, por sus siglas en inglés) mediante un acuerdo de colaboración "multidécada".

A partir de ahora, BT podrá renovar el MSSA por sucesivos períodos en base al criterio 'All or nothing' (todo o nada), aportando certidumbre y visibilidad a largo plazo a ambas partes, y reforzando así su relación de partenariado.

