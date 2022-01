Telefónica flexibiliza los criterios para las salidas en el plan de bajas voluntarias y acepta el 95% de las solicitudes

Telefónica y los representantes de los trabajadores han acordado este martes flexibilizar los criterios de aceptación de las solicitudes de adhesión al plan de bajas voluntarias puesto en marcha por la operadora de telecomunicaciones en España con el objetivo de poder atender el mayor número de solicitudes posible.

En concreto, con los nuevos criterios fijados para este tercer Plan de Suspensión Individual (PSI) se aceptarán finalmente 2.316, un 95,7% del total de 2.421 adhesiones recibidas, según datos proporcionados por UGT. Esto supone que 105 personas que habían solicitado abandonar la operadora no podrán hacerlo al superarse las salidas máximas acordadas en sus áreas de trabajo.

El acuerdo inicial al que llegaron empresa y sindicatos recogía que en las divisiones calificadas como críticas el porcentaje máximo de salidas sería del 38% del total de su plantilla, mientras que para el resto de áreas no estratégicas sería del 75% y para los responsables de equipo (coordinación, jefatura y gerencia) no habría límites.

El número de solicitudes ascendió a 1.563 personas en el caso de las divisiones no estratégicas y a 650 en las consideradas críticas. En ambos casos, estas cifras representaban el 51% del total que las personas que cumplían los requisitos en ambos casos, por lo que era de esperar que en las áreas no estratégicas no iba a salir de la empresa todos aquellos empleados que lo habían solicitado.

Para conseguir que la cantidad de vetos sea la menor posible, empresa y sindicatos han acordado en la V Reunión de la Comisión de Seguimiento del PSI celebrada este martes que en 20 de las 47 áreas se flexibilicen las condiciones de salida, mientras que en las otras 27 no ha sido posible aumentar los porcentajes fijados.

En el caso de aquellas en las que sí se va a ampliar el número final de salidas, se han dado dos situaciones. En nueve de ellas se ha podido atender el 100% del volumen de peticiones adicionales al conllevar un impacto muy reducido, mientras que en las otras once se ha realizado un aumento mínimo sobre el porcentaje del 38% de aceptación fijado en el acuerdo inicial.

La empresa ha trasladado a los sindicatos que a partir de mañana miércoles las personas trabajadoras de las áreas críticas recibirán un correo electrónico con la información de la aceptación o no de su solicitud de adhesión.

Una vez concluida la reunión, desde UGT y CC.OO. valoran "muy positivamente" el resultado de la reunión al haber podido minimizar el número de solicitudes de adhesión no aceptadas en las áreas definidas como críticas.

El número final de personas que se ha apuntado al PSI cumple, e incluso supera, las expectativas que tenía Telefónica, ya que estimaba que el número de adhesiones a este Plan de Suspensión Individual (PSI) se situara entre las 2.300 y 2.400.

Con estas cifras, el coste del nuevo PSI para la compañía de telecomunicaciones, que se incluirá en las cuentas del cuarto trimestre, se situará finalmente en torno a los 1.400 millones de euros.

