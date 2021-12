La CNMC facilita a Telefónica acabar con la ocupación irregular de sus postes y conductos de fibra

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de lanzar un conjunto de medidas para poner fin a las ocupaciones irregulares de las infraestructuras físicas de Telefónica, como postes o conductos, tal y como había solicitado la operadora.

En concreto, la CNMC ha aprobado una resolución por la que establece una serie de obligaciones a la hora de abordar este tipo de conductas irregulares que, según ha tenido constancia, son "cada vez más recurrentes en los últimos años".

En un comunicado, explica que la adopción de estas medidas se debe a que los operadores que ocupan de manera irregular estas infraestructuras físicas perjudican a Telefónica, así como al resto de operadores que sí respetan lo dispuesto en la Oferta Mayorista de Acceso a Registros y Conductos de Telefónica (MARCo).

Por ejemplo, se ahorran los costes que genera la ocupación, tanto recurrentes (cuotas mensuales) como no recurrentes (la tramitación y validación de solicitudes, la realización de replanteos conjuntos, los trabajos de sustitución o refuerzo de postes, etc.).

Además, la CNMC advierte de que con esta conducta los operadores pueden llegar a poner en peligro a las personas, si no siguen las normas de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) u otras normas técnicas asociadas a los despliegues de redes.

La oferta MARCo recoge las condiciones técnicas, económicas y de procedimiento mediante las que Telefónica debe facilitar al resto de operadores el acceso a sus infraestructuras de obra civil (canalizaciones, conductos, registros, arquetas y postes) y permitirles el despliegue de sus propias redes de fibra óptica.

En este contexto, todos los operadores interesados en desplegar sus redes haciendo uso de estos elementos de obra civil deben solicitar su utilización y realizar la ocupación siguiendo los procedimientos administrativos y los condicionantes técnicos y económicos regulados en esta oferta de referencia.

Procedimientos aprobados

En caso de que un operador ocupe in debidamente alguno de los elementos de obra civil de Telefónica, la CNMC ha autorizado a la operadora a aplicar alguno de los tres procedimientos aprobados, en los que se da prioridad a la regularización de los despliegues de red que sean viables, sobre la desinstalación de los tendidos.

En concreto, en caso de que los okupas sean operadores identificados, tengan o no contrato MARCo, estos podrán optar por negociar con Telefónica un acuerdo de regularización, en el que se deberán incluir los plazos de ejecución y los costes devengados desde la fecha inicial de ocupación irregular.

En caso de que no se conozca quién es el operador okupa, Telefónica deberá intentar identificarlo. Si no le fuera posible, podrá solicitar autorización a la CNMC para desinstalar los tendidos, que se entenderá otorgada si en el plazo de un mes la comisión no se pronuncia al respecto o inicia un procedimiento para la supervisión de la situación.

