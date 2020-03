Román (Free2Move): "El objetivo es alcanzar la rentabilidad durante este año"

Llegan cambios en el mundo de la movilidad en Madrid. Free2Move (la antigua emov) lanza a partir de este jueves una renovación de los 600 coches que tiene circulando por las calles. En concreto, de aquí a finales de año pondrá en la calle nuevas unidades del Peugeot e208, que sustituirán a los Citroën C-Zero con los que la empresa vio la luz.

Un cambio esencial para la firma que busca consolidarse como actor relevante en el panorama de la movilidad y que trata ahora de impulsar la marca Free2Move como la referencia en el sector impulsada por PSA Peugeot.

Horas antes de que los nuevos vehículos comiencen a rodar por las calles, el CEO de Free2Move Iberia, Ignacio Román, recibe a Invertia en las oficinas de la empresa en Madrid para conocer de primera mano las novedades que se avecinan para el servicio.

¿Por qué el Peugeot e208?

Pensamos que es vehículo que tiene características muy atractivas. Hablamos de un coche que tiene algo más de cuatro metros de largo. Es innovador, tecnológico, que simboliza lo que es la movilidad del futuro: un atractivo diseño exterior, el i-Cockpit, que tiene hasta 340 kilómetros de autonomía, etc.

De hecho, el que tenga esa capacidad de uso es lo que nos permitirá también cambiar los servicios ofertados. Dará posibilidades de viajar con el coche, de trasladarse a ciudades periféricas y pasar el día en Guadalajara, Segovia o Toledo. Es decir, hacer otro tipo de uso del coche.

Nuestro modelo de negocio está basado en el pago por uso por minutos, pero confiamos en que a partir de ahora los usuarios también utilizarán otras como la diaria para hacer uso de él.

¿Se mantendrán las tarifas actuales de 0,29 céntimos el minuto?

Por ahora sí. Los coches actuales mantendrán un coste de 29 céntimos. Ahora bien, el e208 viene con un precio de 0,31 euros el minuto. Creemos que es un coste asumible y que se ajusta mejor porque tiene prestaciones que son muy útiles para el usuario.

¿Están pensando en imponer una tarifa dinámica?

Dentro de todas las reflexiones que estamos haciendo en el negocio, la tarifa dinámica es una de ellas. Ahora mismo, en cambio, será fija. Por tanto, en todo momento la gente sabrá el precio al que estará disponible el coche.

Ahora bien, una vez que terminemos todas las reflexiones que estamos haciendo se tomará una decisión. Por ahora estamos confortables pero tendremos que debatir si la implantamos o no.

¿Se plantean aumentar flota?

El objetivo de este año es renovar todos los coches que tenemos en la calle en este momento: 600 unidades, aunque existe la posibilidad de incorporar alguna unidad más.

¿Van a incrementar las zonas de actividad en Madrid?

A partir de hoy vamos a estar en Montecarmelo. De momento no puedo avanzar otras zonas más. Hay lugares donde la gente piensa que es razonable que estemos, pero no es tan sencillo. Nosotros analizamos todo en base a dos claves: que podamos garantizar las operaciones y que la experiencia del usuario sea óptima.

Conviene tener en cuenta que no necesariamente esas nuevas zonas de influencia sean barrios. Pueden ser poblaciones limítrofes con la capital u otras ciudades dentro de la Comunidad.

Uno de los puntos débiles del modelo de negocio del carsharing es la ausencia de cargadores públicos ya que les obliga a recargar los coches en naves propias, ¿está el Ayuntamiento trabajando en la instalación de puntos públicos?

Nuestro contacto con el Ayuntamiento de Madrid es permanente. No concebimos un servicio en el que la gestión municipal no esté de acuerdo con nuestra actividad. Queremos complementar al transporte público y eso hace que en ciudades con servicios públicos poco utilizados no tenga sentido nuestro modelo de negocio.

Sabemos que el Consistorio también reflexiona sobre cómo aterrizar soluciones de carga en Madrid. De momento, no se ha tomado una decisión definitiva sobre la forma de estructurarlas. Nosotros somos autosuficientes, tenemos asegurada la carga de nuestros vehículos. Evidentemente la mejora de las instalaciones públicas en Madrid o en otros municipios son bienvenidas.

Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid se plantea poner en marcha una normativa para regular las nuevas formas de transporte: carsharing, motosharing, bicisharing, patinetes, etc. ¿Qué esperan de ella?

Esperamos que los cambios sean razonables. Cualquier cambio en la regulación municipal debe tener en cuenta la dificultad de operar un servicio como el nuestro, los costes que supone. Imponer barreras a la operatividad del sharing supondría una reflexión interna para ver si el entorno es interesante o no.

¿Y Barcelona? Llevan ustedes meses hablando con el Ayuntamiento para intentar conseguir una regulación que les permita entrar en la ciudad.

Seguimos hablando con ellos. El año pasado regularon la actividad de bicisharing y motosharing para lo que estuvieron muchos meses de conversaciones con el sector.

Parece que este año es el del carsharing. Las conversaciones y los trabajos internos avanzan y esperamos que sean capaces de sacar una regulación en la que los operadores nos sintamos confortables para ir a la ciudad.

Están ustedes en pleno cambio de marca desde emov a Free2Move, ¿cómo va el proceso?

El reconocimiento de Free2Move sigue aumentando. Aunque nació al tiempo que emov no era tan reconocida.

Desde el 5 de noviembre pasado, cuando se hizo el lanzamiento de todos los servicios de movilidad que están integrados en Free2Move (que pertenece a PSA), la cosa va mejorando.

El proceso de renaming va avanzando. Los coches ya están identificados y la siguiente etapa empieza con la incorporación de 30 coches con la imagen de marca de F2M.

El pasado mes de noviembre su vicepresidenta ejecutiva de movilidad y servicios conectados, Brigitte Courtehoux, decía que ustedes ya eran rentables, ¿veremos beneficios en las cuentas de 2019?

Todavía no. Pero el año pasado fuimos rentables durante muchos meses. El objetivo para este curso es ser rentables en el acumulado del año. No sólo queremos ser una empresa ecológica y sostenible medioambientalmente, queremos serlo también económicamente.

¿Cómo ve el futuro de la movilidad en España?

Creo que este sector está revolucionando cómo nos movemos en las grandes ciudades. Un servicio como el nuestro sólo está en Madrid y Lisboa en la Península. De hecho, no todos los operadores están en Lisboa, lo que ha convertido a Madrid en un hub de movilidad.

Entramos en una fase de consolidación. Hemos vivido una primera etapa en la que el ciudadano ha experimentado y se han generado heavy users y ahora entramos en otros targets que se van a incorporar.

A medida que crezca y que la ocupación de los coches sea mayor, iremos incorporando nuevos vehículos para garantizar que hay siempre un coche disponible, aunque esto es complejo a nivel operativo.