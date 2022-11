Colonial gana 398 millones de euros y pone el cartel de completo en los activos que posee en París

El Grupo Colonial ha conseguido un beneficio de 398 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2022. "Son resultados que consideramos excelentes y que mejoran las previsiones que teníamos para fin de año", ha afirmado Pere Viñolas, su consejero delegado.

Resultados que han venido impulsados por una cifra comercial muy elevada, con más de 136.000 metros cuadrados de nuevos contratos firmados de enero a septiembre. Pero también por capturas de rentas por encima de mercado (5%), una sólida ocupación de su portafolio (96%) y un crecimiento del 7% like for like. "Es uno de los más elevados del sector", añadió Viñolas.

Entre otras razones, debido a "la solidez de los fundamentales de nuestra cartera de edificios prime, bien ubicados y altamente ocupados por clientes solventes que, en la coyuntura actual, muestran un claro efecto de polarización con el resto de los activos que se encuentran en el mercado".

[Colonial pondrá vivienda en alquiler en el centro de Madrid a 1.200 euros el mes]

Fruto de este posicionamiento en activos y ubicaciones prime, según Viñolas, "nos está permitiendo capturar las rentas más altas y crecer a doble dígito en ingresos y Ebitda del grupo y con ello el crecimiento del 30% del beneficio recurrente del Grupo".

Los ingresos han crecido un 12% (de 234 millones hace un año a 262 millones) y el Ebitda lo ha hecho también un 12% (205 millones de euros).

Ocupación

Si hace un año, el nivel de ocupación en el tercer trimestre fue del 93%, este año ha pasado a ser del 96%. Y ahí París ocupa lo más alto del podio, donde se sitúa en el 99,8%. "La dinámica operativa, de contratación, en mantiene en niveles muy por encima del año pasado y de la velocidad media de Colonial", remarcó Viñolas. La ocupación es menor en Barcelona que en Madrid y París por la entrega de nuevos proyectos.

Colonial ha formalizado 80 contratos de alquiler de oficinas hasta septiembre, correspondientes a 136.454 metros cuadrados. Se trata de un incremento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, que a su vez fue un año récord en contratación. Conviene recordar que 2021 fue el año con el segundo mayor volumen de contratación de la historia de Colonial.

También a lo largo del año han desinvertido 100 millones en activos maduros con un 9% de prima. Y el endeudamiento está en el 37,9%. "Todos los vencimientos de deuda están cubiertos hasta 2026", precisó el consejero delegado.

De cara al futuro, Pere Viñolas ha dejado claro cuál va a ser la postura del grupo: "En el corto plazo vamos a mantener un perfil de prudencia".

Sigue los temas que te interesan