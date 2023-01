Podemos usa un estudio de Intermón sin datos sobre supermercados para acusar a Mercadona de inflar precios

Podemos está usando un informe económico de Intermón Oxfam sin datos sobre el negocio de los supermercados para acusar a Mercadona de inflar sus precios. "El 90% de la inflación que sufrimos está relacionada con las decisiones de las grandes superficies y las grandes empresas para mantener su margen de beneficios", alegó este lunes el vicepresidente valenciano Héctor Illueca, citando dicho estudio. Pero el informe, consultado por El Español-Invertia, alude al conjunto de las empresas españolas, no a la distribución en particular.

El documento, titulado Sobra mucho mes a final de sueldo, señales de una nueva estructura de la desigualdad en España, explica textualmente que "los últimos datos disponibles, referidos al tercer trimestre de 2022, muestran como un 92,5% del aumento de precios se explica por los beneficios de las empresas (incluyendo las rentas mixtas)". "En promedio, a lo largo de este 2022, han supuesto el 90% de la variación", agrega sin aludir en ningún momento a la distribución ni a los supermercados.

De hecho, el trabajo advierte justo a continuación de que está ofreciendo datos generales que no pueden servir para juzgar ningún sector en particular. "Como siempre, estos datos son un promedio y no reflejan las importantes diferencias existentes entre empresas y entre sectores de actividad", reza textualmente.

El documento de Intermón Oxfam solo señala con el dedo a un tipo de sociedades, entre las que no se encuentra Mercadona por dedicarse al mercado interior. "Se aprecia que, mientras la gran empresa y aquellas orientadas a la exportación parecen ser las grandes beneficiadas, las pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno parecen ser las más perjudicadas", concreta.

Pese a tal circunstancia, Podemos hace de este informe su principal argumento contra Mercadona y el resto de la gran distribución. "Detrás de la inflación están las ganancias de las grandes superficies", insistió este lunes en una entrevista concedida a la radiotelevisión valenciana À Punt.

Durante la misma, el dirigente fue preguntado por las cifras que reflejan una realidad bien distinta, la de una aguda escalada en el precio de los alimentos que ha forzado a los supermercados a subir sus precios.

Sobre les crítiques a empreses de gran distribució, @Hector_Illueca_ reitera:

🗣️"Darrere de la inflació estan els guanys de les grans superfícies. Inflen els preus, col·loquen en una situació complicada les famílies i exerceixen una tirania implacable sobre els proveïdors locals"

Según los precios percibidos por agricultores y ganaderos en origen recopilados por el Ministerio de Agricultura, la subida del promedio de los alimentos esenciales es del 38,7% en solo un año, entre los que destacan el 207,1% registrado por las cebollas o el 85,8% por los huevos.

El conjunto de la industria alimentaria se encareció un 21% en 2022, según el Índice de Precios Industriales (IPRI) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, ha aumentado el coste tanto de los materiales auxiliares para elaborar los envases y embalajes (el plástico va a contar además con su propio impuesto) como el de los procesos productivos (por el encarecimiento de la mano de obra, la energía y el transporte).

Esta presión sobre los costes es la que encarece el producto final a pesar de la rebaja o eliminación del IVA en determinados productos esenciales impulsada por el Gobierno de España -una rebaja que está siendo "escrupulosa"-, según manifiestan fuentes de Moncloa.

En cualquier caso, según los datos ofrecidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de abril -otro de los datos que citó Héctor Illueca-, el incremento de los precios en Mercadona fue del 16,2%, muy inferior al del incremento en los costes.

Arma electoral

El ataque de Podemos a Mercadona se produce a cuatro meses de las elecciones en autonomías como la valenciana, donde Podemos ha logrado diferenciarse con esta postura de sus socios de Gobierno PSPV-PSOE y Compromís. En esta línea, Illueca anunció este viernes una Proposición No de Ley para "instar al Gobierno de España a limitar el precio de los alimentos".

El pasado jueves, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, desautorizó a Illueca tras sumarse a los ataques iniciales vertidos contra Juan Roig por la ministra Ione Belarra. "Las empresas y empresarios están creando riqueza, empleo y los productos necesarios para toda la población", afeó al dirigente de Unidas Podemos. También lamentó "que solo ataque a una empresa valenciana" de la distribución, sector en el que operan "algunas multinacionales".

La secretaria general de los morados había tildado al empresario de "capitalista despiadado". E Illueca, que será el candidato de los morados a la presidencia de la Generalitat Valenciana, hizo suyo el ataque. "Afirmar que las grandes superficies practican un 'capitalismo despiadado' inflando los precios de los alimentos no es ningún insulto. Es una descripción muy ajustada de una realidad que está ahogando a millones de familias en nuestro país. No podemos seguir ignorándolo", manifestó.

Este lunes Illueca todavía fue más allá, al acusar a Mercadona de practicar "relaciones laborales autoritarias" y una "persecución a los trabajadores que quieren pedir una baja laboral". La compañía, en cambio, se caracteriza por pagar a sus empleados sueldos por encima de los convenios del sector. Este año ha subido los sueldos y los complementos en función del IPC, un 5,7%.

