Así será el hotel de El Corte Inglés: un cuatro estrellas de 113 habitaciones y spa en pleno barrio de Salamanca

El pleno del Ayuntamiento de Madrid dio ayer el visto bueno definitivo al hotel de El Corte Inglés ubicado entre las calles Goya y Conde de Peñalver de Madrid, en pleno Barrio Salamanca. Se trata de un hotel de cuatro estrellas que tendrá 113 habitaciones y un precio medio asequible para la zona en la que se ubica: 120 euros la noche.

Ahora, el siguiente paso es pedir las correspondientes licencias de obras para dar forma al nuevo establecimiento hotelero de la capital. De momento, se desconoce la marca o si se incorporará a la alianza hotelera que los grandes almacenes mantienen con Palladium Hotel Group. Un acuerdo en el que se quiere reforzar la marca Only You Hotels.

Lo que sí se sabe es que deberá pasar por un proceso de reforma no exento de complicaciones, ya que hablamos de una parcela agrupada que mantiene la protección de todas las fachadas exteriores del conjunto, y de los núcleos (cinco) de comunicación vertical ahora protegidos.

Algunos con especificaciones concretas. Por ejemplo, en el inmueble de la calle Goya 89 está protegido un local comercial (La Casa del Bacalao), con calificación de Nivel 2 referida a la protección exterior estructural, y sin protección interior. Además, el propio edificio cuenta con 100 años de historia. Se trata de un edificio típico residencial multifamiliar de primer tercio del siglo XX cuyo catastro data de 1920.

La fachada exterior, el portal y dos núcleos de comunicación vertical del edificio de la calle Conde de Peñalver necesitarán una restauración obligatoria.

Distribución del hotel

¿Cómo será el hotel? Según se desprende de la memoria económica del plan especial la distribución es la siguiente: las plantas sótano, baja, primera y séptima se asocian a espacios generales al servicio del cliente, mientras que de la segunda a la sexta son las destinadas propiamente al alojamiento del hotel, que tendrá 113 habitaciones.

Entrando más al detalle, en la planta sótano se proyectan servicios generales como el almacén, los vestuarios de personal y una pequeña zona destinada a gimnasio y a spa (superficie bruta construida de 718,30 m2).

Las plantas bajo cubierta se emplearán para servicios del hotel e instalaciones propias del edificio (superficie bruta construida de 732,1 m2).

Las plantas baja, primera y séptima (superficie bruta construida de 2.806,7 m2) estarán destinadas a las zonas comunes para huéspedes u otros eventos compatibles. También se ubicarán otros servicios asociados al hotel, servicios personales (peluquería), comercial (tiendas de regalos o moda), hostelería (bar y restauración), etc.

En total, la parcela resultante dispondrá de una superficie construida total de 9.126,30 metros cuadrados, suma de las edificaciones existentes.

Esto va a suponer que en términos de ocupación residencial temporal un máximo general de 226 personas. Para ello se establece un mínimo de personal de servicio del hotel, equivalente a 1-1,5 personas por cada 10 alojados, lo que supone en definitiva una generación de empleo de entre 23 y 34 personas como mínimo. A esto hay que sumar los posibles eventos que podrían elevar la ocupación máxima a 430 personas.

Competencia

Además de su excelente ubicación en pleno corazón del barrio de Salamanca, el futuro hotel de El Corte Inglés no tendrá competencia en un radio de 200 metros.

Si consideramos un radio de 500 metros, la memoria señala hasta ocho establecimientos hoteleros. Estos son: el hotel Vincci Soma (C/ Goya); 79 apartamentos Goya 75 (C/ General Pardiñas 13); Novotel Madrid Center (C/ O'Donnell, 53); H10 Puerta de Alcalá (C/ Alcalá, 66); Neo Magna Madrid (C/ Don Ramón de la Cruz, 94); Hostal Retiro (C/ O'Donnell 27); Hostal Arco Iris (C/ O'Donnell, 27); y Hostal La Nava (C/ Alcalá, 177).

La concentración de establecimientos hoteleros se va haciendo más patente conforme nos desplazamos hacia el oeste, y singularmente entre las calles Velázquez y Paseo del Prado, según la memoria del plan.

1,7 millones de beneficios

El Plan Especial busca agrupar estas dos parcelas para poder implantar el uso de hospedaje de forma conjunta en las dos edificaciones existentes, de forma que se consiga una mejor ordenación del conjunto. Así, los grandes almacenes darán forma a un hotel con el que esperan ganar 1,7 millones de euros anuales.

Parte de estos ingresos procederán de su principal uso como hotel, calculados en 2.474.700 euros. Para ello, la tarifa media diaria (ADR, por sus siglas en inglés) será de 120 euros por habitación y se prevé obtener unos ingresos por habitación (RevPAR) de 60 euros. La ocupación media anual alcanzará el 50%.

Más allá del hotel, El Corte Inglés espera recaudar de otros servicios el resto de ingresos brutos anuales que ascienden a 4.770.714,25 euros. Así, se calcula un consumo medio en el restaurante de 35 euros. Este tendrá una capacidad de 54 comensales y ofrecerá comidas y cenas. Por su parte, el bar tendrá capacidad para 52 usuarios y se estima un consumo medio de 6 euros.

Por los servicios de celebración de eventos confían en obtener 1.266.750,75 millones de euros a razón de 10 euros por m2 y día con una superficie de 1.156,85 m2. Y, por último, la tarifa media del spa alcanzará los 60 euros.

En la memoria económica del plan especial también se incluyen los gastos, estimados en 2.981.696,41 euros. De estos, 1.192.678,56 euros corresponden a costes de personal. En total, la compañía presidida por Marta Álvarez invertirá 6,8 millones en su futuro hotel.

