Dormir en el futuro hotel de El Corte Inglés en el barrio de Salamanca costará 120 euros

El próximo martes, el futuro hotel de El Corte Inglés podría recibir su aprobación definitiva en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de un hotel de 113 habitaciones situado en el barrio de Salamanca, concretamente en las calles Goya 89 y Conde de Peñalver 3, con el que los grandes almacenes esperan ganar 1,7 millones de euros.

Parte de estos ingresos procederán de su principal uso como hotel, calculados en 2.474.700 euros. Para ello, la tarifa media diaria (ADR, por sus siglas en inglés) será de 120 euros por habitación y se prevé obtener unos ingresos por habitación (RevPAR) de 60 euros. La ocupación media anual alcanzará el 50%, según se desprende de la memoria económica del plan especial.

Más allá del hotel, se determinan usos asociados que complementan al puro uso hotelero, como son el hostelero (restaurante, cafetería), salas de reunión (eventos, cursos, etc.), otros servicios (spa, peluquería, etc.) y otros como el puramente comercial (tiendas, boutiques, etc.).

De aquí El Corte Inglés espera recaudar el resto de ingresos brutos anuales que ascienden a 4.770.714,25 euros. Así, se calcula un consumo medio en el restaurante de 35 euros. Este tendrá una capacidad de 54 comensales y ofrecerá comidas y cenas. Por su parte, el bar tendrá capacidad para 52 usuarios y se estima un consumo medio de 6 euros.

Por los servicios de celebración de eventos confían en obtener 1.266.750,75 millones de euros a razón de 10 euros por m2 y día con una superficie de 1.156,85 m2. Y, por último, la tarifa media del spa alcanzará los 60 euros.

Gastos e inversión

En la memoria económica del plan especial también se incluyen los gastos, estimados en 2.981.696,41 euros. De estos, 1.192.678,56 euros corresponden a costes de personal, cuya plantilla rondaría entre los 23 y 34 personas como mínimo para el hotel. Este cálculo se hace a razón de 1-1,5 personas cada 10 alojados.

A esto habrá que añadir los de servicio más los que eventualmente puedan participar en un evento. Así, a los efectos de cálculo para el planeamiento se considera una ocupación máxima del hotel en 430 personas.

Futuro hotel en Goya con Conde Peñalver.

En total, la compañía presidida por Marta Álvarez invertirá 6,8 millones en su futuro hotel. Dicha inversión podría recuperarse en un periodo de entre nueve y 20 años. La recuperación de la inversión en el plazo de 20 años sería destinando a esta un 30% del beneficio neto de explotación y el 70% a la remuneración del promotor.

Por el mismo procedimiento, si del beneficio neto se destina el 40% a la amortización de la inversión la recuperación es en 13 años; y si se eleva al 50%, la recuperación es en nueve años. En todos los casos se considera una tasa hipotecaria del 5%.

Visto bueno

El futuro hotel de El Corte Inglés está a un paso de ser una realidad. Solo falta el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Madrid que se celebrará el próximo martes. En principio, saldrá adelante sin problemas, señalan fuentes del consistorio madrileño a este medio.

No obstante, recuerdan que hay "muchos que se reservan el voto" refiriéndose a la comisión de Desarrollo Urbano del pasado miércoles. En esta, recibió su penúltimo sí con el apoyo de PP y C's, pero con el rechazo de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox y Grupo Mixto.

Una vez obtenida la aprobación definitiva, será el turno de pedir las correspondientes licencias de obras para dar forma al nuevo establecimiento hotelero de la capital. De momento, se desconoce la marca o si se incorporará a la alianza hotelera que los grandes almacenes mantienen con Palladium Hotel Group. Un acuerdo en el que ahora se quiere reforzar la marca Only You Hotels.

Desde El Corte Inglés no quieren pronunciarse al respecto a la espera del visto bueno del Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida.

Así, El Corte Inglés recibirá luz verde para reformar dos edificios en el barrio de Salamanca. El Plan Especial busca agrupar estas dos parcelas para poder implantar el uso de hospedaje de forma conjunta en las dos edificaciones existentes, de forma que se consiga una mejor ordenación del conjunto.

