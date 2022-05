Meliá recuperará en sus hoteles vacacionales niveles prepandemia este año, pero alerta de la falta de empleados

Con mucho optimismo tras la Semana Santa. Así encara Meliá la temporada de verano 2022 (de mayo a octubre). El consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, prevé una recuperación a nivel vacacional en 2022 y del urbano en 2023, pero alerta de los riesgos de la inflación y de la falta de profesionales en el sector.

En este último capítulo, la cadena asegura que ha ofertado 2.000 puestos de trabajo para cubrir las vacantes que tienen. “Muchos de los empleados se han ido a otros sectores a probar suerte y ahora hay que ponerse al día con el talento”, ha reconocido. Se trata de una tarea que “no está siendo fácil” especialmente en los destinos vacacionales. De hecho, en algunos han tenido que ofrecer a todo el personal vivienda incluida en sus hoteles u otras alternativas.

Y en cuanto a la inflación, Escarrer prevé “un incremento de tarifas para todo el sector pero no sabemos si se compensará”. No obstante, asegura que Meliá lo podrá compensar porque tiene menos intermediarios. De ahí que se haya marcado el objetivo de “trabajar la rentabilidad por la fuerte inflación que estamos viviendo”.

A pesar de ello, para este año Meliá se muestra optimista. Por destinos la evolución es más positiva en España, Italia y Grecia son los que más demanda tienen para este verano. A día de hoy, “para verano de 2022 estamos a todos los destinos al mismo nivel de 2019 e incluso por encima”, ha señalado en un acto en Madrid. Por mercados emisores, en Reino Unido están en cifras muy similares a las de 2019 (32%).

Dentro de España, por volumen de negocio para la temporada de verano, la hotelera prevé que Baleares registrará un 2% menos que el mismo periodo de 2019 por la menor ocupación, mientras que Canarias y las zonas de costa alcanzarán un 3% más que el nivel prepandemia.

En cuanto a los segmentos por hoteles, Escarrer ha manifestado que los establecimientos vacacionales en España mejorarán las cifras de 2019, pero el sector urbano será un 13% inferior al nivel de hace tres años, debido a que "la recuperación de la actividad de congresos se ha demorado más".

Además, vienen de una Semana Santa que han calificado de “extraordinaria”. “Ha sido la mejor Semana Santa de la historia de la compañía. Superamos por primera vez los ingresos por habitación de 2019”, ha apuntado Escarrer.

Por otro lado, desde la cadena recuerdan que “necesitamos los fondos europeos y ahora es fundamental la colaboración público privada”. Escarrer ha vuelto a pedir un PERTE turístico. “Hay once PERTE y me cuesta entender que no haya uno para el turismo”.

Reduce pérdidas

En el primer trimestre, Melia redujo a menos de la mitad sus pérdidas en el primer trimestre, con unos números rojos de 59,3 millones, tras disparar sus ingresos un 256%, hasta los 271 millones.

Los ingresos de la hotelera en el trimestre fueron de 271,4 millones de euros, más del triple que el año anterior (+255,5%), pero aún un 20,9% por debajo de la cifra de 2019. Los gastos de explotación se incrementaron un 94,1% con respecto a un año antes, hasta los 246 millones de euros.

Sigue los temas que te interesan