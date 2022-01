Gómez-Pintado (Vía Ágora): “Cataluña es tabú porque allí se da mucha cobertura jurídica a los okupas”

Si hay alguien que sabe del sector inmobiliario ese es Juan Antonio Gómez-Pintado. De hecho, es presidente de Asprima (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid) y de APCE (Asociación de Promotores Constructores de España), las principales patronales del sector. En su trayectoria, vender dos promotoras en una década: Agofer y Vía Célere. Vía Ágora es su última apuesta. Un proyecto que se sustenta en cuatro patas: la promoción (Vía Ágora Buildings), la construcción industrializada (Lignum Tech), la rehabilitación (Rehabiterm) y la gestora de cooperativas (ÁgoraGest).

Madrid, Sevilla y, después, Málaga. Este será el próximo ‘destino’ de Vía Ágora en el capítulo de promoción. Cataluña y la cornisa cantábrica, descartados, aunque por diferentes motivos. “Cataluña es tabú por la inseguridad jurídica. Allí se da mucha cobertura jurídica a los okupas. Tienen una manera de pensar que va, no en contra de las empresas, sino en contra de la sociedad”, afirma Juan Antonio Gómez-Pintado a EL ESPAÑOL-Invertia. Por lo que respecta a la cornisa cantábrica, “se construye poca vivienda”. Tras Málaga, también ve con buenos ojos el Levante: “Más Alicante que Valencia”.

Volviendo al tema Cataluña, no duda en resaltar que, desde que se han fijado los precios, ha desaparecido producto del mercado. Además, es la comunidad donde más han subido los precios. ¿La situación puede trasladarse al resto del país con el anteproyecto de ley de vivienda presentado por la coalición de Gobierno y que va a sacar sí o sí? “Absolutamente”, se lamenta.

A ello ya se ha referido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Si tú como Gobierno estás vulnerando la Constitución a sabiendas tiene una lectura: que no te importa transgredir la Constitución aunque luego te echen abajo la ley dos años después por inconstitucional”, reitera Gómez-Pintado. Pero luego hay otra lectura: un número importante de comunidades autónomas no la van a poner. “Con lo cual, la efectividad de la ley deja mucho que desear. Es un sinsentido”, añade. Entonces, ¿por qué va a salir? “Porque sería un varapalo importante de cara al mensaje a sus votantes”.

El CGPJ ya ha dicho en su informe que vulnera competencias de las autonomías. También la propiedad privada. “Te limitan los derechos de propiedad privada que te genera tener un bien”, incide.

Sobre el hecho de que los ayuntamientos puedan imponer la reserva del 30% para vivienda de protección oficial, y de ese porcentaje, el 50% se dedique a vivienda de alquiler pública, es tajante: “Eso no es entender cómo es el sector a la hora de desarrollar vivienda nueva. La duda que se me plantea es quién va a gestionarlo porque las empresas que desarrollan vivienda nueva en alquiler se cuentan con los dedos de las manos. Con capacidad para alquilar están los fondos y cuatro empresas más”, acota.

Preguntado sobre quién va a desarrollar built to rent de vivienda social, es rotundo: “Si el promotor privado no lo va a desarrollar porque no es su objetivo, los del build to rent no quieren hablar ni en pintura de la vivienda social. Por tanto, se está poniendo otra traba para que no se desarrolle la ley de vivienda. Y ellos [el Gobierno] no tienen capacidad para que una empresa pública lo desarrolle. Es francamente difícil llevar esta ley adelante".

El drama generacional

Fuera del ámbito político, y en referencia al sector, uno de los dramas a los que tiene que hacer frente es el relevo generacional. El porcentaje de personas mayores de 50 años está sobre el 27%. “La gente joven no se incorpora a nuestro sector en la parte productiva, no digo en la parte técnica, que ahí sí”, matiza Juan Antonio Gómez-Pintado. Y eso va a tener un coste, nunca mejor dicho: “Los salarios van a subir por la escasez de mano de obra. Los procesos de mano de obra se van a encarecer”. De hecho, este será uno de los factores que hará subir el precio de la vivienda. Más, incluso, que la subida de las materias primas.

A ello han contribuido diferentes factores como una mala Formación Profesional, o la desaparición de la figura del aprendiz. “Cursos de formación de 360 horas para hacer fontanería o electricidad es una barbaridad”, remarca. Y añade: “Hay que hacer cursos más cortos complementados con prácticas en los centros de trabajo”.

Buen año

En el ámbito más concreto de Vía Ágora, Juan Antonio Gómez-Pintado no duda en calificar 2021 como un “muy buen año. Para el sector tampoco fue malo. Quitando el periodo de confinamiento, las ventas han sido espectaculares”.

Un periodo en el que Vía Ágora compró su base de suelo inicial, lanzó las dos primeras promociones, y montó toda la estructura para ponerse en marcha. De hecho, este año ya van a entregar las primeras viviendas: 29 en Vallecas y 67 en Valdebebas, en Madrid. Asimismo, han empezado dos promociones en Sevilla: 278 viviendas en Entrenúcleos, y 111 viviendas en Mairena-Aljarafe.

“Vamos a tener en comercialización entre el 2022 y 2023 unas 1.200 viviendas. Y tendremos gestionados unos 400 millones de euros en estos dos años. La inversión en suelo hoy es de más de 115 millones de euros”, concreta.

Todo para llegar a 2024, según sus previsiones, con una facturación de 200 millones de euros. Los beneficios estarían entre los 20 y los 24 millones de euros. Tienen suelo en propiedad para más de 2.200 viviendas en Madrid y Sevilla.

La pregunta es, y dada su experiencia a la hora de vender, si lo haría en el caso de cumplirse estos pronósticos, o daría entrada a nuevos socios en Vía Agora. “Nunca se sabe. Puedes crecer orgánicamente con tus propias herramientas. Buscar alianzas, meter socios dentro de la compañía, con lo difícil que es gestionar las relaciones entre los socios, como que no”, concluye.

