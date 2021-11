OHLA se adjudica un nuevo contrato en Nueva York por 128 millones de euros

OHLA sigue teniendo en Estados Unidos, donde está presente desde el año 2006, uno de sus principales mercados. Así, y a través de su filial Judlau Contracting, la compañia ahora presidida por Luis Amodio ha conseguido la adjudicación de un contrato con el Departamento de Transporte de Nueva York por 150 millones de dólares (128 millones de euros).

El contrato conseguido por OHLA forma parte de un plan para mejorar y rehabilitar la rotonda de la calle West 79 y el puente de esta misma calle, situado sobre las líneas ferroviarias de Amtrak. El conjunto de la rotonda se encuentra en el Upper West Side de Manhattan y está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

Esta estructura, además de ser el punto de entrada al parque Riverside y a su popular puerto deportivo de la calle 79, sirve para controlar el tráfico de vehículos. La estructura está compuesta por una rotonda y por rampas de entrada y salida que conducen a las calles de la ciudad, así como a una importante autopista de Nueva York. Asimismo, el complejo consta de pasos peatonales, carriles para bicicletas y áreas de concesión. Construida originalmente en 1938, la rotonda fue diseñada para servir como corredor de transporte y zona recreativa.

Mejoras

El proyecto requerirá una coordinación continuada entre Judlau y otras entidades, como Amtrak y el Departamento de Parques y Ocio de la ciudad de Nueva York (New York City Department of Parks and Recreation -NYCDPR-). Su alcance se dividirá en cuatro categorías principales, tres de las cuales se distinguen por cada uno de los distintos niveles estructurales de la instalación multimodal.

La cota más alta, en la que se realizará la rehabilitación de la rotonda de la calle West 79 y de las rampas de acceso y salida de Henry Hudson Parkway; el nivel peatonal, que incluye trabajos de rehabilitación en la plaza, la fuente, la terraza y las zonas ajardinadas; y el nivel del garaje, que abarca la rehabilitación de un aparcamiento y de las instalaciones del NYCDPR. Judlau también rehabilitará el puente de la calle West 79 situado sobre las líneas ferroviarias activas de Amtrak, uno de los principales aspectos del contrato.

El proyecto también incluye la mejora de las rampas peatonales para que la estructura cumpla con la Ley ADA de accesibilidad. El objetivo es mejorar la integridad estructural y, al mismo tiempo, potenciar las características de la instalación.

Esta adjudicación se suma otras como la mejora de la accesibilidad en ocho estaciones del metro o las actuaciones del Ferrocarril de Long Island (LIRR) para diseñar y construir la estación de tren de Elmont, la primera estación de LIRR a tiempo completo en casi 50 años.

Con anterioridad, la filial de OHLA Judlau participó en la renovación de las estaciones de metro de las calles 63 y 72, que forman parte de la nueva línea de metro de la Segunda Avenida de Nueva York. El proyecto supuso la mayor ampliación del metro del último medio siglo.

