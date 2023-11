De Guindos avisa a la banca sobre los depósitos: "Cuando subimos los tipos lo hacemos para el activo y para el pasivo"

Aviso a navegantes por parte del Banco Central Europeo (BCE). Luis de Guindos, su vicepresidente, ha recordado este martes a la banca que el supervisor ha subido los tipos de interés y eso debe reflejarse tanto en el activo como en el pasivo, es decir, tanto en el interés que se cobra por los créditos como en que se paga por los depósitos.

"Cuando subimos los tipos de interés los subimos para el activo y para el pasivo", ha advertido el también exministro de Economía durante su intervención en el 30 Encuentro del Sector Financiero de Deloitte y ABC.

Según ha contado, el objetivo del BCE cuando sube los tipos es influir en las condiciones de financiación, algo que ya está ocurriendo, pero también hacer más interesante el ahorro frente al consumo. Algo que, si no se suben los tipos de interés de los depósitos, se ve "imposibilitado".

Con todo, ha apuntado que "se está empezando a ver" el traslado de los tipos de interés a los depósitos, lo cual se demuestra porque "está habiendo mucho traspaso de depósitos a la vista a plazo en el conjunto de Europa".

"La reevaluación, el repricing, del pasivo es más lenta que la del pasivo siempre, pero antes o después se acabará produciendo y estoy convencido de que va a subir", ha concluido.

Impacto en márgenes

De hecho, la subida del coste de los depósitos será uno de los factores que afectará a los márgenes de los bancos en los próximos meses. Un elemento que se sumará a la desaceleración económica, "que va a dar lugar a un incremento de la mora", y a la caída de la actividad.

"El crédito no está creciendo, en algunos segmentos se está contrayendo, y esto afectará a los resultados, aparte de los elementos de incertidumbre", ha señalado, apuntando después que es posible que los mercados estén descontando que la rentabilidad actual no es sostenible a los niveles actuales y, por tanto, los buenos resultados no se están reflejando en las valoraciones en bolsa.

