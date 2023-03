Deutsche Bank analiza la posibilidad de adquirir varios activos de Credit Suisse

Deutsche Bank se suma a la lista de entidades financieras que estarían planteándose adquirir parte de los activos de Credit Suisse. Según publica Bloomberg, el banco alemán estaría analizando la posibilidad de adquirir algunos negocios de la entidad suiza en caso de que estos salieran a la venta en el marco de un proceso de reestructuración.

Fuentes conocedoras han señalado a la agencia de noticias que Deutsche Bank está analizando qué partes concretas de las actividades de Credit Suisse serían atractivas para su negocio y qué valoración asignaría a estos activos en caso en que estuvieran disponibles para su adquisición.

Las mismas fuentes han incidido en que las deliberaciones que se están llevando a cabo en estos momentos dentro de Deutsche Bank son, por el momento, internas y todavía no se ha trasladado ninguna propuesta de compra a la dirección de Credit Suisse.

Asimismo, han añadido que este análisis de los activos de la entidad suiza se enmarca en un ejercicio más amplio de evaluación de las posibles consecuencias que tendría una hipotética quiebra de Credit Suisse. Deutsche Bank ha rehusado hacer comentarios estas informaciones.

Según Bloomberg, los activos de Credit Suisse que más podrían interesar al banco alemán son sus negocios de patrimonio y gestión de activos, dado el interés que tiene actualmente Deutsche Bank por crecer en ambas áreas. De hecho, la agencia apunta que esta opción ya fue explorada cuando en octubre Credit Suisse empezó a diseñar una nueva estrategia.

Venta a UBS

Pese a todos los rumores que se han producido en los últimos horas sobre una posible venta de Credit Suisse, incluida una posible oferta de BlackRock que luego fue desmentida, la única opción plausible es que UBS lance finalmente una oferta de compra, tal y como quieren las autoridades suizas.

La operación no va a ser sencilla, ya que Credit Suisse quiere priorizar su propia hoja de ruta y mantenerse en solitario. Lo mismo ocurre con UBS que, sin embargo, empieza a hacerse a la idea de que tendrá que actuar como rescatador de emergencia. Tanto es así que, según Bloomberg, habría solicitado ya al Banco Nacional que le ofrezca garantías y beneficios en caso de que dé el paso final.

Logo de una oficina de UBS en Suiza. Reuters.

Al parecer, ya se empiezan a discutir distintos escenarios. ¿Objetivo? Que el gobierno suizo asuma ciertos costes legales y ofrezca coberturas ante posibles pérdidas potenciales, según las fuentes que ha consultado el medio británico.

De momento no hay nada cerrado. El tiempo corre, y los rumores también. Este sábado 'Financial Times' publicaba que Black Rock podría estar interesada en hacerse con el banco suizo. Minutos después el fondo que dirige Larry Fink negaba esa posibilidad, y aseguraba que no se planteaba poner en marcha ninguna operación.

