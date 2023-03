UBS exige garantías al Gobierno de Suiza para cerrar el rescate de Credit Suisse

Sábado frenético el que se vive en la sede de Credit Suisse. La directiva del banco estudia alternativas para que el próximo lunes a las nueve el banco abra sus puertas y la tranquilidad haya vuelta al mercado. Hasta ahora, la única opción plausible es que UBS lance finalmente una oferta de compra, tal y como quieren las autoridades suizas.

No va a ser sencillo. Credit Suisse quiere priorizar su propia hoja de ruta y mantenerse en solitario. Lo mismo ocurre con UBS que, sin embargo, empieza a hacerse a la idea de que tendrá que actuar como rescatador de emergencia. Tanto es así que, según Bloomberg, habría solicitado ya al Banco Nacional que le ofrezca garantías y beneficios en caso de que dé el paso final.

Al parecer, ya se empiezan a discutir distintos escenarios. ¿Objetivo? Que el gobierno suizo asuma ciertos costes legales y ofrezca coberturas ante posibles pérdidas potenciales, según las fuentes que ha consultado el medio británico.

Una bandera de Suiza junto a la sede de Credit Suisse en Zúrich. Arnd Wiegmann Reuters

No hay que olvidar que Credit Suisse tenía 1.200 millones de euros en provisiones legales a finales de 2022; y tiene previstos incorporar otros 1.200 millones a ese total por varias investigaciones regulatorias pendientes y demandas que aún deben resolverse, según Bloomberg Intelligence.

Por ahora no está claro cómo se va a articular la operación de compra por parte de UBS se si produce. La opción más probable, y que avanzaba JP Morgan esta semana, es que el nuevo propietario se quede con las unidades de gestión de patrimonio y activos. La división de banca inversión se vendería. Para este negocio los candidatos podrían ser entidades como JP Morgan o Goldman Sachs, que llevan meses sonando como candidatas si la propia Credit Suisse hubiera dado el pistoletazo de salida a la escisión.

Está por ver también qué ocurriría con la unidad de banca retail que opera en Suiza. Lo normal sería que fuera vendida también a algún operador local que pueda tener interés en ella. Otra posibilidad sería la de lanzar una salida a bolsa, ya que es la parte del negocio con mayor rentabilidad.

De momento no hay nada cerrado. El tiempo corre, y los rumores también. Este sábado el Financial Times publicaba que Black Rock podría estar interesada en hacerse con el banco suizo. Minutos después el fondo que dirige Larry Fink negaba esa posibilidad, y aseguraba que no se planteaba poner en marcha ninguna operación.

La competencia

Mientras el futuro se aclara las puertas se van cerrando a Credit Suisse. Como ha contado ya este diario, este viernes a última hora cuatro de los principales bancos europeos optaron por restringir sus operaciones con el banco suizo. Entre ellos estarían Société Générale y Deutsche Bank.

Los CDS, seguros de impago, a 1 año cerraban este viernes en los 2.426 puntos, según Refinitiv. Es decir, el riesgo que ven de caída es elevadísimo. También la bolsa está siendo fiel reflejo del nerviosismo del mercado. Los títulos de Credit Suisse cerraban el viernes en los 1,86 francos suizos tras dejarse un 8% en la jornada, extendiendo así los descensos hasta el 26% en la semana.

Una situación a la que se llegaba después de que el propio Banco Nacional de Suiza diera liquidez ilimitada a Credit Suisse y de que la entidad solicitara 54.000 millones de euros. Sin embargo, las salidas de depósitos se han mantenido en las últimas jornadas y existen dudas sobre la capacidad que la entidad puede tener para atender todas las peticiones que tiene pendientes y que son muchas.

La solución que llegue este fin de semana será mirada con lupa por el resto de reguladores mundiales. Así, el Banco Central Europeo está vigilante para evitar un contagio a la eurozona. De hecho, en las últimas horas ha habido reuniones de urgencia para analizar la evolución de los depósitos y comprobar si alguna entidad podría estar en riesgo.

El resultado de dichos análisis ha sido favorable para los bancos europeos. También el Banco de Japón analiza lo que ocurra con Credit Suisse, así como la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos. Incluso, el Banco de China asegura que también está monitorizando la situación en todo momento.

