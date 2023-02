Goirigolzarri (CaixaBank) defiende a Mercadona: "Roig y todos los empresarios tienen un mérito extraordinario"

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, ha salido en defensa de los empresarios y, concretamente, de Juan Roig, presidente y mayor accionista de Mercadona, en medio de las críticas que está recibiendo por parte de algunos miembros del Gobierno, afirmando que todos tienen "un mérito extraordinario".

El banquero ha puesto en valor que las dos empresas "más exitosas" de la economía española corresponden al sector textil y de la distribución alimentaria (Inditex y Mercadona), algo que hace quince o veinte años "nadie podía imaginar".

"Detrás de Mercadona hay un empresario, que es Juan Roig. Cuando uno mira el proceso de transformación que ha tenido Mercadona en los veinte, treinta y cuarenta últimos años, es extraordinario, lo es que estemos hablando de una empresa que es el mayor empleador", ha afirmado.

[CaixaBank eleva su beneficio un 29,7% en 2022 hasta los 3.145 millones de euros]

Al respecto, Goirigolzarri ha enfatizado que "Juan y todos los empresarios de este país tienen un mérito extraordinario". Lo ha dicho durante la presentación de resultados de la entidad. En su opinión, el papel de las empresas en la economía española "es fundamental", porque son "las que crean la riqueza". "Detrás están los empresarios", ha añadido.

En el marco de las críticas que también los bancos están recibiendo estos días por parte de algunos miembros del Gobierno por sus beneficios, Goirigolzarri ha afirmado que la banca no está "en tipos históricamente altos", sino que "lo normal es tener tipos de interés en el entorno del 3% y lo extraño es que los tipos en Europa hayan estado negativos".

"Vientos de cola"

"De momento solo estamos recibiendo los vientos de cola, y en los próximos meses empezaremos a recibir los vientos de cara", ha añadido, en referencia a los efectos negativos que también tendrá para la banca el incremento del precio del dinero. No obstante, entiende que "pueda haber una preocupación" dado que "se ha producido una subida de tipos de interés muy abrupta".

Sin embargo, por el momento la banca, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, prácticamente no está recibiendo peticiones para aplicar las medidas que el Gobierno puso en marcha. Goirigolzarri confirma esta tendencia. "De momento estamos teniendo poca demanda. Hay que esperar y darle un cierto plazo", ha afirmado, y ha precisado que, por lo que respecta a CaixaBank, fueron "un total de 820 peticiones" en el pasado mes de enero.

Para el banquero, el sistema hipotecario "ha funcionado y está funcionando francamente bien", pues ha servido para que el 66% de las familias españolas hayan tenido acceso a la vivienda.

Además, este mercado tiene más seguridad jurídica desde que se aprobó la nueva Ley de Crédito Inmobiliario y están los Códigos de Buenas Prácticas para deudores vulnerables, de forma que están "preparados para cualquier tipo de contingencia que se pudiera producir, que de momento no". En un entorno, además, en el que todavía no se está apreciando un aumento de la morosidad.

"Los principales interesados en negociar y ayudar a nuestros clientes para que puedan hacer frente a los pagos somos nosotros. Es nuestra manera de entender la profesión", ha añadido.

Críticas de Podemos que rechaza Calviño

Estas declaraciones llegan después de que varios miembros del Gobierno hayan vuelto a sacar el tema de la congelación de las hipotecas variables a la palestra. En concreto, tanto Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, como Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, utilizaron el beneficio récord de BBVA anunciado el miércoles para exigir de nuevo más medidas.

Por su parte, Reyes Maroto, ministra de Industria, abrió la puerta a que el Gobierno estudiara esta propuesta, algo que choca con la visión del Ministerio de Asuntos Económicos, que, como ha informado EL ESPAÑOL-Invertia, no está por la labor.

[Calviño se planta ante la propuesta de Díaz y Belarra de congelar las hipotecas por los beneficios de la banca]

Según informan a este periódico fuentes de Economía, por el momento están "haciendo un seguimiento continuo" del plan de medidas aprobado en noviembre para aliviar la carga financiera de los hipotecados "antes de tomar cualquier otra acción".

La propia Nadia Calviño, vicepresidenta primera, ha afirmado este viernes que fijar el tipo de las hipotecas variables "no es una medida que se pueda poner en marcha de forma estructural".

Beneficios e impuesto

Sobre los beneficios que está comunicando la banca al cierre de 2022, con los que el Gobierno de España justifica su inminente impuesto a la banca, Goirigolzarri ha tratado de hacer pedagogía.

Manifestó que la rentabilidad de la banca española "es una extraordinaria noticia para todos". "Una banca no rentable es un problema para la sociedad. Me sorprende poca memoria que tenemos a veces. Yo he visto este problema en Latinoamérica y lo hemos vivido en España. El sistema bancario ha podido hacer frente a los problemas de 2020 por su músculo financiero", ha destacado.

Preguntado en concreto por el calificativo de la ministra Belarra, que ha tildado de "beneficios impúdicos" las ganancias de la banca, ha replicado que, "con independencia de los calificativos, los beneficios, simplemente, se están normalizando". "Lo que ha sido anormal ha sido lo que teníamos en el pasado, que ha sido, de hecho, muy peligroso", ha destacado.

Sigue los temas que te interesan