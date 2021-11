El BdE rechaza valorar la opa de BBVA y afirma que "hay que valorar adecuadamente dónde se invierte"

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ha rechazado este lunes valorar el anuncio de BBVA sobre su lanzamiento de una oferta pública de adquisición (opa) por el 50,15% que no controla en Garanti BBVA, su filial turca. No obstante, ha afirmado de forma genérica que aunque la diversificación geográfica es positiva para la banca, las entidades deben valorar "adecuadamente" dónde se invierte.

"La diversificación, per se, es buena porque se diversifica el riesgo, pero hay que valorar adecuadamente la jurisdicción y el mercado en el que se invierte", ha apuntado durante un almuerzo organizado por la Asociación de Mercados Financieros.

En el mismo, ha recibido numerosas preguntas sobre el anuncio realizado por BBVA este lunes, si bien ha rechazado en todo momento referirse a entidades concretas, como suele ser habitual, y ha puntualizado que sus respuestas eran "genéricas". Sin embargo, sí ha hablado de la diversificación geográfica de las entidades españolas, sobre la que ha recordado que en la pasada crisis financiera representó un elemento muy positivo, algo que ha ocurrido nuevamente tras la llegada de la pandemia.

Independencia del banco central

Tampoco ha querido pronunciarse sobre la política monetaria del Banco Central de Turquía, que ha sufrido en varias ocasiones injerencias del Gobierno liderado por Tayyip Erdogan.

"No contestamos preguntas sobre entidades individuales y tampoco me voy a referir a un país ni a su política monetaria, pero sí puedo ser explícito sobre la necesidad de que los bancos centrales sean independientes en relación con sus gobiernos", algo que en el caso del área del euro "no es una opción".

