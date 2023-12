Los fondos buscan invertir en oficinas modernas: gimnasio y cafetería para devolver al teletrabajador al despacho

La necesidad por parte de las empresas de recuperar a sus trabajadores exiliados del despacho y recluidos en sus casas tras la pandemia ha llevado a los principales fondos de inversión en oficinas en España a tomar la decisión de abandonar el concepto de oficina tradicional y centrarse sólo en espacios que cuenten con servicios añadidos para el empleado.

Según señalan varias fuentes conocedoras del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, gimnasios, restaurantes, zonas verdes y azoteas con amplias panorámicas y vistas a la ciudad ya solo se diseñan con un solo objetivo: hacer que el trabajador pase más tiempo con sus compañeros.

En grandes regiones, como la Comunidad de Madrid o Cataluña, la cifra de teletrabajadores supera el 15% del total de la población empleada. Según el último informe publicado por Red.es, uno de cada diez españoles empleados teletrabaja.

[Las empresas mejoran sus ofertas laborales con remuneraciones flexibles para contratar talento]

Uno de los últimos proyectos presentados en España que cumple con estas características para sus oficinas es NeXt Madrid, proyecto en el que se encuentran firmas protagonistas del sector como Árima, BWRE, ONIX, PineBridge Investments, TRISTAN y Savills Investment Management, en colaboración con CBRE.

A fin de hacer el espacio más amable para sus futuros inquilinos, el conglomerado contrató los servicios de una consultora para no perder el mínimo detalle en cuanto a servicios para los empleados que ocuparán las oficinas. David Pérez, responsable de customer experience de Cushman & Wakefield, fue el encargado de la tarea.

[Cómo tecleamos y clicamos en el trabajo puede revelar si tenemos algún problema de salud mental]

"Ya desde antes del covid existía un cambio de paradigma en el trabajo, pero la pandemia lo ha acelerado. Para el empleado adquiere mucha importancia contar con espacios que hagan de su puesto de trabajo un lugar flexible. Lo que iba a pasar en el medio plazo ha pasado en el corto", señala durante la presentación del mencionado espacio.

Para el responsable de customer experience de Cushman & Wakefield la generación de este tipo de espacios colaborativos dentro de las empresas ha sido uno de los principales motores que ha hecho que las cifras de personas que deciden volver a su puesto de trabajo hayan aumentado considerablemente.

[Guía para elegir el mejor espacio coworking en Barcelona]

En este sentido, apunta que Barcelona es una ciudad, en estos momentos, "algo más preparada que Madrid", por lo que anima a la capital de España a seguir el ejemplo de la Ciudad Condal. "Dentro de poco será un check obligatorio para todas las empresas", matiza.

En relación a las zonas que más demandan las empresas a la hora de buscar oficinas, Pérez señala que los restaurantes y las cafeterías, así como otros servicios de restauración, siguen siendo los más demandados. Por detrás, los espacios para hacer deporte y, sobre todo, los vestuarios.

[Los modelos de trabajo cambiarán en 2022: del 'coworking' al 'hot desking']

"Cuando hablamos de hacer deporte no es sólo un gimnasio, hablamos de actividad deportiva en todas sus variantes, lugares donde poder desarrollar la práctica deportiva. Por supuesto, junto a todo esto, los vestuarios se han convertido en un espacio indispensable", remarca.

Fuentes del sector implicadas en el citado proyecto señalan que, para finales de 2030, aspiran a construir el 100% de sus oficinas bajo este tipo de modelo. En relación a las que ya tienen construidas, señalan que tratarán de reorganizar los espacios para poder contar con zonas verdes y lugares multifunción. "En el trabajo pasas más tiempo que en tu propia casa, si no te sientes cómodo en tu mesa, no vas a querer venir. Esas ineficiencias, aunque no lo parezcan, son las que a veces evitan que llegues a determinados objetivos", puntualizan antes de terminar su conversación con EL ESPAÑOL-Invertia.

Al 85% de ocupación

David Vega es el CEO de Lexington, una empresa española que alquila oficinas con espacios flexibles en Madrid y Barcelona. La ocupación de sus inmuebles, tras la pandemia, roza el 100%, tal y como señala a EL ESPAÑOL-Invertia. Desde que se rebajasen las restricciones de la pandemia, no ha dejado de atender llamadas de multinacionales en busca de un hueco en sus oficinas.

"Desde que la gente ha vuelto a su puesto de trabajo parece que todo el mundo esté interesado en este tipo de espacios. Ahora las empresas tienen que hacer que el trabajador se sienta más a gusto que en casa, porque tienen la opción de teletrabajar", apunta.

[El estrés laboral, un arma de doble filo que beneficia o perjudica a la empresa según cómo se gestione]

Al igual que apuntase David Pérez, el CEO de Lexington hace hincapié en la relevancia que ha tomado para el trabajador el hecho de tener a su disposición espacios multifunción como son las cafeterías, las zonas de relax o pequeñas cabinas telefónicas donde poder llevar a cabo una llamada en la intimidad.

"Es una cosa que muchas veces se da por hecho pero no todos los espacios de oficinas cuentan con ello. Un trabajador que hace una llamada desde una cabina va a sentirse mucho más calmado y tranquilo que si la realiza al lado de un compañero. Para nosotros son detalles que hacen la diferencia entre sentirse cómodo en tu puesto de trabajo a no estar a gusto".

La permanencia media de los clientes de Lexington es de unos 60 meses. Cuentan con 7 espacios ubicados en espacios singulares como La Moraleja o Castellana. En total, más de 2.000 espacios de trabajo que, de cara al próximo 2024, están reservados casi en su totalidad.

Sigue los temas que te interesan