Inditex seguirá creciendo en Bolsa, aunque a un ritmo menor, apoyado en su negocio online y su fortaleza logística

La acción de Inditex volvió a romper marcas el pasado martes, cuando subió hasta los 36,88 euros al cierre de la sesión bursátil. El anterior récord fue alcanzado en junio de 2017, cuando marcó 36,66 euros. Además, la tendencia de este valor incita a pensar que todavía tiene recorrido en los próximos meses: durante 2023 se ha revalorizado más de un 45,55%, mientras que en el último año lo ha hecho un 49%.

Sólo la farmacéutica Rovi, con un aumento del 50,60%, se encuentra en mejor posición en la Bolsa española este año. El gigante del textil tiene además una capitalización cercana a los 115.000 millones de euros, cifra también histórica, que supone la mayor del Ibex 35.

Joaquín Robles, analista del bróker XTB, piensa que la acción de la compañía fundada por Amancio Ortega tiene margen para seguir haciéndolo "bien". Robles destaca que Inditex tiene una gran fortaleza: “Todo lo referido a sus canales de distribución” y a su modelo logístico. “Son capaces de diseñar una prenda, fabricarla y ponerla en tienda en días”, subraya.

[Inditex dispara su beneficio un 40,1% hasta los 2.513 millones y bate récord de ventas en el primer semestre del año]

Robles destaca, por el contrario, los casos de Adidas y Nike, dos compañías que han “sufrido mucho” por “no saber gestionar sus inventarios”. Ambas empresas han tenido que vender con descuento por tener grandes inventarios, un problema con el que Inditex no cuenta, ya que almacenar ropa de temporadas pasadas obliga después a vender con descuento.

Otro de sus puntos fuertes viene de las ventas online, que crecieron un 4% en 2022 y ya suponen el 24% del total del grupo. A favor del grupo textil también juega no contar con un gran endeudamiento.

El pasado año, por contra, no fue tan placentero para Inditex: cerró con una caída del 12,90%, pero llegó a acumular un descenso de más del 20% al inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El 5 de marzo de 2022, la compañía de origen gallego anunció el cierre de sus 502 tiendas en el país de Vladimir Putin, que representaba su mayor mercado tras España: el 8,5% del Ebit total del grupo, un porcentaje que había crecido en los últimos años.

Cierre

Este cierre supuso pérdidas de 231 millones según sus cuentas de resultados. Más tarde, todos estos establecimientos fueron traspasados al conglomerado empresarial Daher.

La subida de los precios de las materias primas también castigaron la acción en agosto, cuando perdió un 15% de su valor.

“En un escenario de máximos históricos no tienes tantas referencias por arriba”, señala Robles, que también apunta como amenazas a las “subidas de tipos de interés, que penalizan el consumo discrecional”, además del actual escenario inflacionista y de que todo el ahorro acumulado de la pandemia se haya gastado. “La gente compra ropa porque es necesario, pero cuando no le va bien no compra tanta”, añade.

Javier Molina, analista de mercado de capitales y activos digitales de eToro, sigue viendo este valor como una inversión "atractiva", aunque se vislumbren riesgos, como el actual entorno económico y la dificultad de seguir expandiéndose por mercados como Estados Unidos, donde Inditex cuenta con gran potencial.

Marta Ortega

El nombramiento de Marta Ortega despertó recelos entre algunos analistas e inversores. Cabe recordar que los títulos perdieron un 6% de su valor en Bolsa el día después de su nombramiento.

La apuesta era arriesgada: prescindir del hasta entonces presidente ejecutivo del grupo, Pablo Isla, uno de los directivos de mayor reputación del panorama empresarial español y con quien la empresa alcanzó una expansión notable y cifras récord de beneficios e ingresos.

Lo sustituyó la hija del factótum, quien tomó posesión de su cargo el 1 de abril de 2022, con Óscar García Maceiras como consejero delegado de la firma. Desde entonces, la acción se ha revalorizado un 85%.

