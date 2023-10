Un programa de ‘mentoring’ sostenible y gratuito para pymes y startups

Según una encuesta realizada por el canal CNBC, nueve de cada 10 personas en programas de mentorización dicen estar felices en sus trabajos. Este concepto, que ha crecido mucho en los últimos años, es una estrategia muy eficaz para aprender a nivel corporativo. Se trata de un proceso de enseñanza en el ámbito profesional donde una persona (el mentor), con más capacidades y conocimientos, ayuda a que el trabajador mejore sus rendimientos y habilidades. Es una práctica muy habitual en pymes, donde por tener menos recursos, a menudo es fundamental un empujón extra para evolucionar en el mundo empresarial.

La Generalitat Valenciana, muy consciente de esta necesidad de las pymes y con el fin de ayudar a startups y a los pequeños empresarios locales, lanza la tercera edición del programa Llamp Ames de manera totalmente gratuita y dirigido a personas emprendedoras y empresas de menos de tres años de vida que quieran desarrollar su iniciativa empresarial y orientarla a dar solución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para generar un impacto social positivo. En esta edición, desde CEEI Elche se lleva a cabo la mentorización de 20 proyectos emprendedores de manera individualizada desde octubre hasta marzo.

“Con el programa Llamp Ames he podido poner foco en lo realmente importante y organizarme mucho mejor a nivel interno”, declara Sara Martínez, fundadora del centro de ocio saludable infantil Badibidú y uno de los proyectos participantes en esta edición. En el caso de Toni Ballesta, biólogo y fundador de Biosoluciones Agro, esta mentorización “me está aportando el acompañamiento de profesionales a la hora de tomar decisiones en mi negocio y la posibilidad de contactar con especialistas en ciertas materias como la comunicación o la contabilidad. Además, he conocido mucha gente maravillosa”.

Sesiones personalizadas, grupales y orientación hacia el triple impacto

El programa cuenta con varias patas que lo convierten en una experiencia completa como bien describía este joven emprendedor: sesiones de mentorización individualizadas con metodologías innovadoras por parte de profesionales del CEEI Elche, acciones formativas grupales en áreas como las finanzas o el marketing y orientación de los proyectos hacia el triple impacto, lo que se traduce en no solo generar beneficios económicos, sino también en crear valor social y ambiental.

Este último punto es esencial cuando la preocupación por el medioambiente es cada vez más creciente como lo es también la demanda por parte de los consumidores de productos y procesos sostenibles detrás de los proyectos. Adriana Sebastián, impulsora de la joyería La Carpintería, es un ejemplo perfecto: “Procuro que la sostenibilidad esté en todos los procesos de la marca”, sin olvidar puntos como la “gestión o financiación”, a los que ha tenido acceso gracias al curso de mentorización. “Ahora creo que además soy muy perseverante y tenaz, ¡espero conseguirlo!”, concluye.

En esta edición, al igual que en las anteriores donde participaron un total de 148 proyectos de la Comunidad Valenciana, priorizan proyectos promovidos por personas menores de 35 años y mayores de 45, por mujeres y por personas desempleadas. Virginia Tovar es uno de los mejores ejemplos en este sentido. Trabajadora social de profesión y emprendedora por vocación, ella y sus hijos están poniendo en marcha Subt carpooling, una herramienta digital para que las personas de municipios de menos de 5.000 habitantes compartan coche, reduciendo así la emisión de CO2, contribuyendo al impulso de la economía rural y como una manera de lucha contra la despoblación de las zonas rurales españolas. “Gracias al programa Llamp Ames no me siento sola en este duro camino del emprendimiento (…) Mis hijos y yo estamos muy agradecidos de que se emplee dinero público en este tipo de programas. No podríamos formar parte de algo así si no estuviera financiado”, explica.

El impacto social positivo como el de este proyecto de carpooling y que se desarrolle en la Comunidad Valenciana conforman dos de los requisitos fundamentales para poder presentarse a este programa de mentorización avanzada Llamp Ames que, además, piensa en todo. A raíz de la pandemia y para dar cobertura a todos independientemente de su lugar de residencia también ofrece la posibilidad de la modalidad on line. A lo que se une, como bien dice María Ginestar, al mando de Ananda Gestión, que “formar parte de esta experiencia está siendo algo muy importante para mí a nivel empresarial, pero sobre todo personal”. Y es que el lado humano, la cercanía y la personalización de los profesionales del CEEI Elche son el punto y final esencial de este programa.

