Las empresas que quieran acceder a subvenciones superiores a 30.000 euros tendrán que pagar a 30 días

La normativa para que las empresas no puedan retrasar los pagos a sus proveedores se amplía. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a que las personas físicas o jurídicas que no paguen a sus proveedores dentro de los márgenes marcados por la Ley (30 días naturales como máximo) no puedan acceder a subvenciones que tengan un importe superior a los 30.000 euros.

Esta medida ha sido una de las enmiendas que se han aprobado como parte del proyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que la Cámara Baja aprobó este jueves. La iniciativa modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Concretamente, reza que empresas y personas deberán acreditar "cumplir, en los términos dispuestos en este apartado, los plazos de pago que se establecen en la citada Ley para obtener la condición de beneficiario" de subvenciones por encima de los 30.000 euros. [El PSOE quiere multiplicar por seis las multas a directivos por delitos contra la competencia, hasta los 400.000 euros] Este cambio legislativo forma parte de la norma de la Autoridad del Cliente Financiero pese a no tener nada que ver con este ámbito. ¿La causa? El Gobierno está aprovechando los proyectos legislativos que ya se están tramitando para introducir, como enmiendas, cambios legales que se quieren aprobar antes de que termine la legislatura. En esta categoría se encuentra otra de las medidas aprobadas en esta ley y que adelantó hace unas semanas EL ESPAÑOL-Invertia. Se trata de un conjunto de cambios para reforzar el campo sancionador en materia de competencia. Entre otras cuestiones, se han elevado las sanciones a directivos de empresas por faltas contra la competencia y que puede imponer la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), que se multiplican por seis y se elevan hasta los 400.000 euros. También a las propias empresas. Cuando no se pueda delimitar el volumen de facturación, las sanciones podrán llegar a ser de hasta 50 millones de euros. Chips Por otro lado, en el proyecto de ley aprobado también hay sorpresas en materia de fondos europeos. Concretamente, respecto al PERTE de los chips. Concretamente se crea una línea de financiación destinada a "desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria de microelectrónica y semiconductores". La dotación máxima para esta línea de financiación durante este mismo año está en los 800.000.000 euros. Estará ligada al PERTE de los chips, cómo no.